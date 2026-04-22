Cele două decizii au fost adoptate miercuri de ambasadorii statelor membre UE și mai trebuie confirmate doar printr-o procedură scrisă, care ar urma să fie încheiată joi, la inițiativa Ciprului, care deține preşedinţia semestrială a Consiliului European.

Înfrângerea lui Viktor Orban a deblocat împrumutul pentru Ucraina

În condițiile în care Viktor Orban a pierdut alegerile și va preda puterea rivalului său politic Peter Magyar, Guvernul în exercițiu al Ungariei şi-a dat acordul lansării acestei proceduri, în cazul reluării livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, care traversează Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți încheierea reparațiilor la Drujba, avariată în urma unui atac cu drone efectuat de ruși la sfârșitul lunii ianuarie, dar a condiționat redeschiderea conductei petroliere de deblocarea împrumutului european de 90 de miliarde de euro.

„Ucraina a încheiat lucrările de reparații la secțiunea conductei petroliere Drujba, care a fost avariată de o lovitură rusească. Conducta poate fi repusă în funcțiune”, a scris Zelenski pe contul său de X.

Dar „noi legăm acest lucru de deblocarea pachetului european de asistență pentru Ucraina, care a fost aprobat deja de Consiliul European”, a adăugat șeful statului ucrainean.

După pierderea alegerilor de către Orban, Zelenski a promis încheierea reparațiilor și repunerea în funcțiune a conductei până la sfârșitul acestei luni.

Volodimir Zelenski vrea continuarea presiunilor asupra Rusiei și „integrarea Ucrainei” în UE

În ceea ce privește aprobarea împrumutului, Volodimir Zelenski a salutat miercuri un „semnal corect”.

„Acordul nostru cu Uniunea Europeană pentru deblocarea unui pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro pe doi ani în favoarea Ucrainei, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei sunt acum în aplicare”, a transmis șeful statului ucrainean.

„Această deblocare este semnalul corect în circumstanțele actuale. Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar stimulentele pentru aceasta pot veni doar atunci când atât sprijinul pentru Ucraina cât și presiunea împotriva Rusiei sunt suficiente”, a subliniat Zelenski.

Președintele ucrainean a reluat îndemnul către „integrarea europeană deplină a Ucrainei” în UE,cu deschiderea negocierilor pe capitole.

