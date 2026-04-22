Cum s-a produs accidentul

Autobuzul, care transporta 37 de pasageri și doi șoferi, toți cetățeni ucraineni, a fost nevoit să oprească pe traseu după ce a rămas fără combustibil.

Pasagerii au fost rugați să coboare și s-au adunat în spatele autovehiculului. La scurt timp, din motive încă neclare, autobuzul s-a pus brusc în mișcare în marșarier.

Autobuzul a lovit în plin grupul de oameni aflat în spatele său, oprindu-se în cele din urmă într-un șanț de pe marginea drumului.

Bilanțul victimelor

Accidentul a fost fatal pentru două persoane. Alte cel puțin 16 persoane au fost rănite, unele dintre ele aflându-se în stare gravă.

Echipele de intervenție au transportat șase dintre răniți la spitalele din orașul Burgas. Alți zece pacienți au fost preluați de centrul de urgențe din Malko Târnovo.

Călătorii care nu au necesitat spitalizare au fost relocați temporar într-un centru de zi din localitatea de frontieră. Acolo, autoritățile le-au asigurat asistență medicală primară și provizii de bază.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE