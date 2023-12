Astăzi, Gina Pistol a împlinit 43 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea și-a dorit să facă o schimbare, să arate și mai bine. Tocmai de aceea, alături de o prietenă, Gina Pistol a călătorit la Cluj, unde a avut o programare la un medic estetician.

Pe rețelele de socializare, Gina Pistol a povestit: „Este ziua mea și fac 43 de ani și am venit cu prietena mea până la Cluj ca să dau timpul înapoi. Băi, deci sunt atât de încântată, o să vă explic pe scurt despre ce este vorba. Sunt atât de încântată de rezultat încât nu am cum să nu vă spun și vouă”.

După consultație, Gina Pistol a făcut tratamentul Sculptra, o procedură estetică injectabilă folosită pentru a trata pierderea volumului facial, ridurile și alte semne ale îmbătrânirii pielii.

„Eu auzisem despre acest tratament cosmetic non-invaziv, Sculptra se numește. Dar nu am avut timp să caut mai multe despre el, auzisem că este foarte bun. Și am venit până la Cluj să îmi fac o ședință de Sculptra. E cadou de ziua mea! Dacă fac 43 de ani, să mai scad cinci ani”, a mai zis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări „Colaps economic în plin război cu Rusia”. Îngrijorări în Ucraina legate de posibila blocare a ajutoarelor financiare din partea SUA și UE

Mândră de rezultat, Gina Pistol a explicat cum a decurs tratamentul: „Voi nu vedeți nimic schimbat la mine? Acum am doar rimel și blush…și să stau în lumină naturală ca să vedeți mai bine. Nu știu dacă vă dați seama, dar eu da.

„Procedeul acesta Sculptra nu e deloc dureros”

Fața mea arată mult mai odihnită, deși nu sunt. Par foarte odihnită. Am fost la clinică, am stat de vorbă cu medicul. Am văzut la Alina Ceușan și am zis că îmi trebuie și mie tratamentul ăsta. Și am stat de vorbă cu medicul, s-a uitat la fața mea, la ce nu ea ok și mi-a făcut această procedură.

Mi-a pus în frunte două, trei puncte de botox, înțepături, mi-a băgat și în bărbie și se vede. Nu știu ce mi-a băgat în bărbie, trebuie să o întreb, cred că acid. (n.r. acid hialuronic). Și procedeul acesta Sculptra nu e deloc dureros. Cu ajutorul unor mici canule se injectează această substanță în zonele unde tu ai nevoie”.

În încheiere, Gina Pistol a explicat că a fi putut să nu povestească despre procedura estetică pe care și-a făcut-o, însă a vrut să dezvăluie totul, poate mărturisirile ei sunt folositoare pentru unele fete din comunitatea ei.

„Puteam să vă păcălesc, că nu mi-am făcut nimic, să pară că am dormit 10 ore în loc de cinci. Eu aș vrea să văd mai multă transparență la oamenii din jurul meu, poate mă ajută și pe mine, nu știu. Poate gândesc eu greșit, sunt sigură că poate pe unele dintre voi vă ajută postările mele. Eu sunt foarte încântată de rezultat”, a încheiat Gina Pistol.

Recomandări Zeci de conturi false laudă rezultatele PISA la postarea pe Facebook a Ligiei Deca. Explicațiile ministrei: „Nu au fost folosite strategii lipsite de etică”

Ce operații și intervenții estetice are Gina Pistol

Gina Pistol are o operație estetică la nas, iar la buze și-a făcut mai multe intervenții. Acum ani de zile, ea declara: „Merită să suferi, dacă o faci cu cap. Dacă însă iei o decizie greşită, suferi apoi şi să repari. Atunci când suferi o intervenţie chirurgicală, iar rezultatul nu este cel dorit este foarte neplăcut.

După problema de la buze, mi-am mai făcut încă două operaţii estetice: mi-am redus volumul buzelor şi mi-am pus cartilaj la nas. Cu siguranţă voi mai apela la operaţii, mai ales că tehnologia ne permite. Vrem să păcălim timpul şi dacă se poate, de ce să nu facem acest lucru?!”, spunea Gina Pistol pentru perfecte.ro.

Urmărește-ne pe Google News