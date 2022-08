Acum patru ani, când apărea în emisiunea „Insula iubirii” de la Antena 1, Hannelore avea părul blond și destul de scurt. Nu avea nici formele de acum. Anii au trecut, iar concurenta s-a schimbat. Hannelore Ulrich are acum părul brunet, foarte lung.

Ea s-a transformat și din punct de vedere fizic, are o siluetă de invidiat și bustul voluminos, ea a suferit acum ceva vreme o operație de mărire a sânilor.

Povestea de iubire dintre Bogdan Ionescu și Hannelore

Relația celor doi a fost una dintre cele mai mediatizate, iar Hannelore a fost dur criticată după ce s-a îndrăgostit de ispita Andy. În ciuda a tot ce s-a întâmplat, Bogdan și Hannelore s-au căsătorit, însă bărbatul susține că a fost din nou înșelat. Acesta a povestit totul, în urmă cu ceva timp. „După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București.

Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București.

După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea”, spunea Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” pentru cancan.ro.

