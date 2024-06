Vineri, 7 iunie, a fost o zi specială pentru familia Esca, marcând aniversarea de 83 de ani a doamnei Lucica, mama celebrei prezentatoare de știri Andreea Esca. Mama vedetei a fost sărbătorită într-un cadru intim și plin de căldură, alături de cei dragi.

Andreea Esca, însoțită de cei doi copii ai săi, Aris și Alexia, i-a făcut o vizită mamei sale. Lucica Esca, o doamnă elegantă și cu un zâmbet cald, și-a dedicat întreaga viață îngrijirii pacienților bolnavi de cancer, lucrând ca asistentă medicală la Institutul Oncologic. Profesionalismul și devotamentul cu care și-a exercitat meseria au fost transmise și fiicei sale, Andreea Esca, și care este cunoscută pentru dedicația și profesionalismul său.

Andreea Esca este foarte atașată de părinții săi, de la care a moștenit nu doar trăsăturile fizice, ci și valorile și principiile care au ghidat-o în viață și carieră. Aniversarea mamei sale a fost un prilej de bucurie și recunoștință pentru întreaga familie, reflectând dragostea și respectul pe care și-l poartă reciproc.

„La mulți ani, Mama! Am ales prima fotografie cu tine de pe vremea când erai la Școala Sanitară, pentru că mi-am amintit că prima cursă Race for the Cure, organizată de fundația Renașterea la București, în 2015, a căzut chiar de ziua ta. Și mi s-a părut emoționant, având în vedere că aproape toată viața ți-ai petrecut-o având grijă de bolnavi de cancer.

Să știi că acum cursa va avea loc mâine și fac tot ce pot ca să vină multă lume și cu ajutorul acestor oameni să salvăm vieți! Știu sigur că asta te va face atât de fericită! Pentru că de fiecare dată când am întâlnit un supraviețuitor de cancer, care ți-a fost pacient, mi-a vorbit despre tine ca despre cel mai minunat om!”, a transmis Andreea Esca, pe Instagram.

„Mi se părea și extraordinar de interesant să văd operații pe viu… nu la televizor”

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea Știrilor PRO TV a povestit că atunci când era mică obișnuia să își însoțească des mama la locul de muncă.

„În doi timpi și trei mișcări eram îmbrăcată și în mașină. Câteodată luam și cățelul, ca să nu rămână singur, să latre și să deranjeze vecinii. Forja mama Dacia roșie ca focul, pe numele ei Muțica… și dădea și drumul casetofonului pe baterii, aflat pe scaunul din față, de unde ne trezea caseta cu ABBA sau Iglesias, și odată eram în sala de operații. Nu-mi amintesc să mă fi deranjat aventura aceasta, dimpotrivă, eram ca într-un film de acțiune. Și mi se părea și extraordinar de interesant să văd operații pe viu… nu la televizor. Atunci nu realizam că poate era ciudat ce trăiam, așa eram noi… Acum însă înțeleg de ce toată viața mi-a plăcut adrenalina. De ce mă îmbrac în 5 minute și de ce aș pleca oricând, oriunde, cu entuziasm, fară să clipesc. Dar și de ce mă plictisesc lucrurile prea normale… Înainte să intru în jurnal, în fiecare seară, ador în sinea mea, ceea ce ar putea suna ca o amenințare pentru mulți! Regizorul de platou, care intră în cabina de machiaj, puțin agitat, și zice: «Andreea, 5 minute!» sau «Andreea, 3!» Cum bine a zis, azi, Anita, editorul jurnalului: «Tu ai fost de mică pregătită de emisie!» Mulțumesc, Mama!”, a dezvăluit Andreea fanilor de pe Instagram.

