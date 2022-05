„Mama mea este cea mai cea, pentru că este a mea! Pentru că mi-a oferit tot ce a putut de când m-am născut și nu s-a oprit nici acum. Azi este ziua ei și vreau să îi spun că o iubesc și să îi urez din tot sufletul să fie zilnic cu zâmbetul pe buze!”, a scris pe Facebook Cătălin Măruță.

Prezentatorul a distribuit și o galerie foto în care apare el alături de mama sa, dar și nepoții. Eva și David Măruță își celebrează astăzi bunica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În urmă cu câțiva ani, Cătălin Măruță a anunțat despre mama lui că e deja pensionară. Ea a lucrat ca statistician. „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, povestea Cătălin Măruță în cadrul unui interviu pentru life.ro.

Până acum, Andra nu i-a făcut o urare soacrei sale, dar se știe că au o relație foarte bună. „Le iubesc şi le spun cât de des pot, dar astăzi o spun aici, să ştie toată lumea. Avem cele mai bune mame! Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru noi, pentru toată iubirea pe care ne-o purtaţi”, spunea cântăreața despre mama lui Măruță și mama ei.

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. Adriana postează mereu imagini din sala de forță

Playtech.ro Andra, mesaj SURPRIZĂ de la soacră. A ținut să facă ASTA public, după zvonurile de divorț

Observatornews.ro Momentul în care două blindate ale armatei ruse explodează la distanţă de 7 secunde. Ambele au comis fix aceeaşi greşeală

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2022. Vărsătorii au suficiente informații pentru a lua cele mai bune decizii, dar cu un pic de considerație

Știrileprotv.ro Floyd Mayweather, dezvăluiri fără rețineri: „Nu fac sex pe gratis! Fie o plătesc eu, fie mă plătește ea pe mine!”

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“