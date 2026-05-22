La 78 de ani, Elena Merișoreanu spune că încearcă să aibă mai multă grijă la alimentație și la stilul de viață. Artista susține că și-a schimbat obiceiurile odată cu înaintarea în vârstă și că evită anumite alimente.

„După o vârstă, am început să fac o anume selecție la alimente, la ce pun în farfurie. Dacă altădată mâncam orice, acum prefer carnea de curcan, care este cu mult mai sănătoasă, dar și peștele și carnea de vită, evit carnea de porc, pe cât posibil, așa le este recomandat mai ales pensionarilor”, a declarat artista pentru Click!.

Mișcarea, unul dintre obiceiurile pe care nu le-a abandonat

Interpreta spune că încearcă să facă zilnic mișcare și consideră că plimbările în aer liber sunt importante pentru menținerea unei stări bune de sănătate. „În plus, contează foarte mult și mișcarea, în aer liber, eu fac plimbări zilnice, cam de un kilometru, poate mai mult. Înainte de operația la genunchi mergeam și câte 10 kilometri pe zi, acum nu mai este posibil, recunosc”, a mai spus aceasta.

Artista a dezvăluit și că și-a petrecut ziua onomastică alături de familie. „Operația a reușit, dar nu te mai poți da tinerel, ca odinioară. Astăzi, de onomastică, voi petrece în familie, alături de copii, de soț, de nepoți și de strănepoți, ne strângem cu toții la masă”.

Ce părere are despre operațiile estetice

Elena Merișoreanu spune că nu vede nimic greșit în intervențiile estetice, mai ales pentru persoanele publice care sunt permanent în atenția publicului. Mai mult, artista a declarat că o admiră pe Bianca Drăgușanu pentru felul în care arată după operațiile estetice.

„Fiecare femeie trebuie să se simtă bine în pielea ei, iar când ești vedetă și toți sunt cu ochii pe tine, iar frumusețea contează atât de mult, la TV, normal că multe au apelat și la operațiile estetice.

De pildă, eu o admir pe Bianca Drăgușanu. Arată impecabil, în acest moment. E frumoasă rău de tot, dacă o văd cei de la Hollywood, ne-o fură, ca să o facă actriță, chiar dacă nu are studii de specialitate, regizorii de acolo iau toate frumusețile din lume și le aduc pe marele ecran”, a declarat solista.

Elena Merișoreanu vorbește despre propriile retușuri estetice

Artista a recunoscut că a apelat și ea la anumite proceduri estetice de-a lungul timpului. Potrivit acesteia, în urmă cu mai bine de 30 de ani și-a tatuat sprâncenele într-un salon din Statele Unite, în perioada în care se afla într-un turneu.

„Recunosc, mai îmi fac și acum câte o injecție cu acid hialuronic, ca să mai estompez ridurile, însă în buze nu îmi pun botox, nu am nevoie, arăt destul de bine pentru vârsta mea. Eu și când eram în America mi-am făcut mici retușuri.

O prietenă bună, care avea un salon în America, mi-a tatuat sprâncenele, conturul ochilor şi conturul buzelor, cu tuş thailandez. Sprâncenele mele erau foarte joase, foarte lăsate, şi am vrut să mi le ridice. Aşa am scăpat să mă mai machiez tot timpul, mai ales că eram mai mult pe drumuri, între avioane şi maşini. De atunci, mai îmi refac, aici, în România, conturul sprâncenelor, căci tatuajul vechi s-a estompat”, a mai spus Elena Merișoreanu.