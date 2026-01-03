Mara Bănică a ales să vorbească deschis despre una dintre cele mai comentate schimbări din viața ei, după ce a fost ținta unor remarci acide în mediul online. Prezentatoarea de la Spynews TV le-a arătat fanilor cum arăta înainte de liftingul facial și a explicat, fără ocolișuri, motivele care au determinat-o să apeleze la medicul estetician.

La început de an 2026, jurnalista a decis să răspundă public comentariilor răutăcioase primite constant, în special din partea femeilor, care o acuzau că ar fi „plină de operații” sau că ar avea „noroc cu chirurgul”. Mara Bănică a mărturisit că astfel de mesaje nu o afectează, însă a simțit nevoia să spună adevărul despre transformarea ei și contextul profund personal din spatele deciziei.

Motivul pentru care Mara Bănică și-a făcut lifting facial

Vedeta a povestit că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional și fizic. A născut la 46 de ani, după eforturi considerabile, iar la doar opt luni după venirea pe lume a fiicei sale, a suferit o pierdere devastatoare: moartea tatălui său, omul pe care l-a iubit cel mai mult. Durerea, stresul și suferința și-au pus amprenta vizibil asupra chipului ei.

„Cred că durerea, plânsul și amărăciunea mi s-au întipărit pe chip, așa încât, pe la vreo șase luni de la moartea tatălui meu, când m-am uitat în oglindă, am văzut o femeie pe care nu o știam: asprită, tristă, îmbătrânită, parcă lacrimile săpaseră șanțuri ca să poată curge”, a mărturisit Mara Bănică. Aceasta a explicat că nu a fost vorba despre un moft sau o dorință superficială, ci despre nevoia de a-și regăsi strălucirea pierdută într-un moment în care viața a lovit-o puternic.

După ce a consultat mai mulți medici, unii dintre ei, după cum spune chiar ea, lipsiți de profesionalism, jurnalista a ales în cele din urmă un specialist în care a avut încredere. Înainte de liftingul facial, medicul a eliminat complet acidul hialuronic din zonele în care fusese injectat anterior, urmând apoi intervenția propriu-zisă. Mara Bănică a subliniat clar că și-a plătit singură operația, dorind să demonteze orice speculație legată de barter sau favoruri.

Mara Bănică nu regretă decizia luată

Mai mult, prezentatoarea le-a arătat urmăritorilor o fotografie medicală realizată înainte de intervenție, alături de una făcută imediat după operație, un gest de transparență rar întâlnit în rândul vedetelor. Spune că a făcut acest lucru atât pentru a-și susține punctul de vedere, cât și pentru femeile care i-au cerut, în privat, recomandări despre medicul ales.

„Sunt fericită că mi-a redat strălucirea pe care o pierdusem, fie și așa, cu bisturiul. Care e problema voastră, doamnelor? Unde e? De asta nu puteți dormi noaptea? Era mai bine să spun că m-am apucat de yoga? Că mănânc leuștean și mi-a crescut nivelul de colagen? Și pentru că în viața mea 4red, las aici ultima poză (cea medicală) de dinainte de operație. Alături de ea, fotografia făcută când am ieșit din sală. O fac pentru că pot. Și pentru că, indiferent ce sau cine comentează, eu sunt Mara Bănică. Pe mine mă definește curajul”, a transmis Mara Bănică, subliniind că nu consideră bisturiul un motiv de rușine, ci o soluție asumată într-un moment dificil. Jurnalista afirmă că este fericită cu rezultatul și că, indiferent de comentariile negative, ceea ce o definește rămâne curajul de a spune lucrurilor pe nume și de a-și trăi viața fără măști.

