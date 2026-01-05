Bătrânul din Italia le-a lăsat moștenire întreaga avere, prin testament

Un fost funcționar public din Fabriano, în vârstă de 66 de ani, și-a lăsat întreaga avere celor două îngrijitoare ale sale. Testamentul său a fost redactat în ziua de 16 mai 2018, iar prin intermediul acestuia le-a lăsat celor două îngrijitoare bunuri în valoare de aproximativ 800.000 de euro, potrivit Corriere Adriatico.

Averea italianului era formată din titluri bancare, bonuri de economii și sume din conturile curente. La acestea nu se adăugau și proprietățile imobiliare ale defunctului. Bărbatul a murit în ziua de 22 martie 2020, iar conform testamentului, bandantele românce ar fi trebuit să primească cei 800.000 de euro.

Cum au pierdut femeile cei 800.000 de euro

Femeile au rămas însă fără bani, după ce testamentul a fost contestat de rudele italianului. Judecătoarea a stabilit că voința bărbatului a fost influențată în mod nelegitim de cele două îngrijitoare, ambele de naționalitate română.

În motivarea deciziei, magistratul a descris defunctul drept „un subiect vulnerabil și ușor de înșelat” din cauza problemelor sale fizice și psihice multiple. Verii acestuia au susținut că cele două femei au profitat de starea gravă de sănătate și de singurătatea bărbatului pentru a pune mâna pe averea lui.

Badantele române, acuzate că ar fi pierdut o parte din bani la păcănele

Femeile, care sunt implicate și într-un proces penal aflat în desfășurare, se confruntă cu acuzații de înșelăciune și delapidare. Procuratura susține că au retras aproape 100.000 de euro din conturile bărbatului, o parte din sumă fiind folosită pentru a juca la păcănele.

Cele două badante românce l-ar fi neglijat pe bărbat și nu l-ar fi îngrijit corespunzător. Acestea l-ar fi lăsat să doarmă mai multe zile pe un pat fără saltea și nu i-ar fi acordat asistența medicală adecvată.

Femeile mai sunt acuzate că l-ar fi privat pe bărbat de îngrijiri medicale, nu ar fi respectat programările și nu l-ar mai fi dus pe acesta la medicul său. Mai mult decât atât, acestea sunt acuzate că au pus la cale un plan prin care au încercat să îi ia bărbatului averea, profitând de starea precară de sănătate a acestuia.

Testamentul a fost redactat cu doar două luni înainte ca Serviciile Sociale ale Primăriei și comandantul Poliției Locale să solicite deschiderea procedurii de plasare sub tutelă, semnalând posibile intenții frauduloase ale îngrijitoarelor.

De-a lungul timpului, zeci de mii de românce au ales să plece în Italia și să lucreze ca badante. Banii au fost principalul motiv pentru care au ales munca în diaspora, însă viața româncelor care îngrijesc bătrâni în Italia nu a fost deloc una ușoară. Zeci de femei s-au pâns de condițiile în care munceau sau de comportamentul persoanelor pe care le aveau în grijă. Pensiile româncelor care lucrează ca badante în Italia nu sunt suficient pentru a le asigura un trai decent odată ce ajung chiar ele la bătrânețe.

Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi la mașină, în Austria
Știri România 16:45
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi la mașină, în Austria
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 6 ianuarie 2026
Știri România 15:44
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 6 ianuarie 2026
Ce spune Lucian Viziru despre Toto Dumitrescu: „Tind să fiu subiectiv". Cei doi au jucat împreună în filmul „Norocoșii"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:50
Ce spune Lucian Viziru despre Toto Dumitrescu: „Tind să fiu subiectiv". Cei doi au jucat împreună în filmul „Norocoșii"
Anamaria Prodan a răbufnit după ce s-a spus că are multe operații estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr". Cum se menține la 53 de ani
Stiri Mondene 16:11
Anamaria Prodan a răbufnit după ce s-a spus că are multe operații estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr". Cum se menține la 53 de ani
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
