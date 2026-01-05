Cine este Nicolae Lupșor, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Printre curajoșii care au plecat în Thailanda pentru a-și testa limitele se regăsește și Nicolae Lupșor, care face parte din echipa „Norocoșii” și care se autointitulează „Regele fitnessului”.

Concurentul de la „Desafio: Aventura” spune că a trecut prin toate până să ajungă în show-ul de la PRO TV: de la câmp și șantier, până la scene de striptease! A muncit pentru fiecare pas, e loial, competitiv și plin de energie.

Nicolae Lupșor promite spectacol, disciplină și realitate pură. Și se consideră un norocos care și-a câștigat singur norocul.

Înainte de a pleca în Thailanda la filmările pentru „Desafio: Aventura”, concurentul de la PRO TV a spus că decizia de a participa în show a luat-o pentru ca băiețelul său să fie și mai mândru de el.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el! Pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”, a spus Nicolae Lupșor.

În vârstă de 44 de ani, concurentul de la „Desafio: Aventura” a plecat în Spania pe când avea doar 19 ani, iar de-a lungul timpului a reușit să ajungă unul dintre cei mai apreciați sportivi din Peninsula Iberică.

la concursurile de culturism, Nicolae Lupșor a ajuns până pe locul 2 în Spania, dar și în top 10 în Europa. Iar acum vrea să le demonstreze tuturor că poate face față cu brio într-un show de supraviețuire.

