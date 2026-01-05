La 53 de ani, Anamaria Prodan demonstrează că vârsta este doar un număr și că încrederea în sine poate fi cel mai bun „tratament” de înfrumusețare. Impresara se află într-o formă de zile mari și nu se teme să experimenteze, iar schimbările de imagine din ultima perioadă au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor. Dacă unii susțin că arată mai bine ca în tinerețe, alții au pus transformarea spectaculoasă pe seama unor intervenții estetice.

Chiar înainte de plecarea la „Survivor”, Anamaria Prodan a decis să lămurească zvonurile și a vorbit deschis despre noul ei look. Vedeta a negat ferm că ar fi apelat la operații estetice și a explicat care este, de fapt, secretul aspectului său întinerit.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exozomi, la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar, cum mi-a spus și ea: «la tine totul vine din interior». În momentul în care îți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30!”

Impresara recunoaște însă că îi place să se joace cu imaginea ei și nu ascunde faptul că poartă extensii de păr, pe care le consideră un detaliu ce îi completează stilul. Mai mult, aceasta susține că ritualul ei zilnic de îngrijire și echilibrul interior sunt esențiale pentru felul în care arată și se simte.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț”, a mai spus Anamaria Prodan.

Pe lângă cariera de impresar, vedeta s-a implicat tot mai mult și în zona de business. După lansarea parfumului care îi poartă numele, Anamaria Prodan a dezvoltat și o gamă de produse cosmetice, proiecte de care se declară extrem de mândră.

„Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în business-urile mele, în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai completat ea.

Asumată, energică și cu o atitudine pozitivă, Anamaria Prodan continuă să fie una dintre cele mai vizibile și discutate apariții din showbizul românesc, demonstrând că adevărata frumusețe vine din echilibru, încredere și bucuria de a trăi.

