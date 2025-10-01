Cum arată Maria Avram de la „Insula iubirii”, după operația la nas. Este complet schimbată

La doar câteva zile după intervenția chirurgicală la nivelul nasului, Maria Avram i-a surprins pe fani, postând pe rețelele sociale imagini cu noua sa înfățișare, după ce și-a dat jos bandajul. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” se află în perioada de recuperare, alături de soțul ei, Marius Avram, care îi oferă sprijin în această etapă.

Maria Avram a explicat că operația a fost planificată de mult timp, însă programul încărcat de după filmările la „Insula Iubirii” a făcut ca intervenția să fie amânată. În aceeași zi, și Ella a trecut printr-o schimbare estetică, alegând să-și înlocuiască implanturile mamare.

Soția lui Marius Avram a ținut să sublinieze că scopul intervenției nu a fost unul estetic, ci medical, concentrându-se pe sănătatea sa. Procesul de vindecare va dura câteva luni, timp în care rezultatele finale vor deveni vizibile. În imagini, Maria apare relaxată și mulțumită de rezultat, iar fanii așteaptă cu interes evoluția sa completă.

„Ba da, o să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de Insulă. Însă s-a întâmplat să merg la Insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a explicat Maria Avram în urmă cu ceva timp.

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a suferit un preinfarct

Maria Avram a vorbit și despre un moment dificil din viața sa. Într-un live pe TikTok, concurenta a povestit că, în urmă cu ceva timp, a trecut printr-un episod medical grav – un preinfarct. Incidentul s-a produs în timp ce se afla la serviciu.

„Este un episod pe care mi-l amintesc cu greu, eram chiar la muncă. Îmi aduc aminte că vorbeam la telefon chiar cu Marius și i-am spus că nu mă simt prea bine, ceva se întâmpla cu mine, mă simțeam foarte moleșită și fără putere. Am fumat o țigară, în momentul în care m-am întors de la locul de fumat în interior, am simțit o amețeală pur și simplu brusc, aveam o transpirație foarte mare.

Fratele lui m-a găsit, cu iubita lui, pentru că lucram în același loc și cred că în decurs de maxim trei minute eram rece, dar aveam o transpirație, mi s-au învinețit buzele, mâinile. Eu spun ce știu de la ei, eu nu îmi amintesc nimic, știu doar că eu m-am trezit în spital”, a povestit Maria.

Maria și Marius Avram formează singurul cuplu căsătorit din acest sezon de la Insula Iubirii, iar relația lor a mai fost pusă la încercare în trecut, după un episod de infidelitate din partea lui Marius. Cu toate provocările, cei doi continuă să atragă atenția publicului, iar fanii le urmăresc cu interes parcursul în cadrul celui mai dur test al tentației.

