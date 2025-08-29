Cum arată Marina Almășan în colanți. Prezentatoarea TV merge la sală și are antrenor personal

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Marina Almășan a dezvăluit că a început să frecventeze sala de fitness în urmă cu mai bine de zece ani, după ce fiica ei a încurajat-o să facă acest pas. Prezentatoarea TV recunoaște că nu a fost deloc încântată la început și chiar s-a temut că ar putea fi judecată greșit de cei din jur. Totuși, cu timpul, sportul a devenit o parte importantă din viața ei.

„Eu am început să fac sală la «comanda» fiicei mele, care acum vreo zece ani, chiar mai mult, mi-a spus: «Hai, mama, să mergem la sală». Ea era studentă pe atunci și de dragul de merge ca fetele și de a socializa cu fata am zis: «Ok, hai să mergem la sală». Nu mai fusesem niciodată și aveam niște temeri îngrozitoare, pentru că o persoană publică și de o anumită vârstă, că nu aveam 20 de ani, să apară brusc la sală… Se vor uita la mine, eu nici nu știam ce să fac cu fiarele din jur, pe ce să apăs, unde să mă duc. Am rezistat vreo două ședințe împreună”, a declarat Marina Almășan, la Știrile Antena Stars.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Cât de important este sportul pentru Marina Almășan

Vedeta TV merge cel puțin o dată pe săptămână la sală, unde se antrenează sub îndrumarea unui instructor personal. Ea mărturisește că sportul a devenit nu doar o rutină, ci și o sursă de energie și echilibru.

„Eu nu vreau să îmi depășesc limitele, pentru că nu vreau să îmi construiesc trup de sirenă, pentru tonifiere, pentru că mișcarea face bine în general și face bine și la starea psihică (…) O dată pe săptămână măcar vin la sală”, a mai spus prezentatoarea TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE