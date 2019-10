De Livia Lixandru,

În direct la Star Matinal, Nicole Cherry a mărturisit cum a luat decizia, dar şi de ce şi-a dorit atât de mult să îşi mărească sânii.

„Mama ştia. Am aşteptat să am o vârstă cât de cât ok. Acum şase luni am făcut intervenţia. Toţi ştiau că am nevoie. Toată lumea mă ştia pe mine… eu am făcut exact cum mi-a spus domnul doctor. Am zis că vreau să fie pentru corpul meu, să stau dreaptă şi să nu fie…. Chiar a fost o nevoie ca să mă simt ok cu mine şi să fiu sinceră, să pot să port o rochie cu spatele gol”, a spus Nicole Cherry, potrivit Spynews.

Cine este Nicole Cherry

Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea este o cântăreață de muzică reggae și pop, de etnie româno-romă.

A devenit cunoscută în anul 2013 cu single-ul Memories, lansat la vârsta de 14 ani, cu care a intrat în rotație pe posturile de radio din România. În 2014 ea a câștigat premiul Zu Music Award la categoria „Best Breakthrough Artist”.