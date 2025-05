Fiul cel mare, Richard, are 29 ani, Sasha are 27 ani, iar fata cea mica, Iuvenalia, are 11 ani. Cei trei copii ai lor au dorit să fie și ei artiști, exact ca părinții lor.

Marcel Pavel are o fată și doi băieți care i-au moștenit talentul muzical. Iuvenalia Ioana urmează același liceu la care au învățat și frații ei, dar, în paralel, merge și la cursurile de balet. Aceasta a moștenit pasiunea pentru balet de la mama sa, Violeta, care a făcut balet în Rusia, dar și spiritul organizatoric al acesteia.

În cadrul unui interviu, Marcel Pavel a vorbit despre activitățile pe care le are fiica lui, de care este foarte mândru.

„Este un copil extraordinar de înțelept, foarte echilibrat. Își urmează instinctele din punct de vedere artistic. Ea este elevă a Colegiului Național de Muzică George Enescu din București, la clasa de pian, la doamna Teodorescu. Este aceeași profesoară cu care au învățat și ceilalți copii ai mei, Sasha și Richard.

Iar Iuvenalia petrece la cursurile de balet, pe care le face extrașcolar, câte trei-patru ore pe zi. Îi place foarte mult. A moștenit-o pe mama ei. Baletul este ca un magnet pentru ea. Este un copil organizat, își împarte timpul pentru tot ceea ce are de făcut și aici seamănă cu mama ei”, a declarat Marcel Pavel pentru revista VIVA!

