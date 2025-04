Bogdan Farcaș recunoaște că, în acest moment, este prins în mai multe proiecte. „Un film care se filmează în Ucraina, Rădăuți și Roma… În paralel, lucrez la un serial la Chișinău, și tot fac naveta și spectacole. Și am terminat Ramon.

Foarte ciudat în Ucraina. A trebuit să trecem convoi – că eu voiam să merg cu mașina mea, dar nu e voie. Băieții ăia de la vamă nu arată prea prietenoși. În Cernăuți am filmat, acolo nu e zonă de război, dar a fost foarte ciudat pentru că am văzut pe stradă doar copii și femei. Și, cât am stat acolo, l-au săltat pe un băiat din fața hotelului meu. Adică, te iau cu arcanul”, a spus Bogdan.

Actorul, care este căsătorit și are un băiat de aproape 14 ani, crede că a descoperit și secretul unei căsnicii fericite. ”Noi stăm la casă. M-am însurat, am și un copil. Face 14 în curând. Sunt cu nevastă-mea din 2004. Nici n-o mai văd. Eu, luna asta, am fost o zi acasă. Și m-a întrebat o colegă: ”Ce face soția ta?” Iar eu am răspuns: ”Cred că s-a măritat între timp”. Secretul căsniciei este că nu te vezi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Cine câștigă în urma haosului generat de suspendarea deciziei CCR privind anularea alegerilor prezidențiale. Expert: „Un război de durată”

Ne-am îndrăgostit într-un microbuz. Plecam de la Iași la Mureș și ea era studentă în anul întâi, eu eram actor. Ea s-a dat la mine. A venit să mănânce ceva și nu a mai plecat. Și au trecut 21 de ani”, a spus actorul.

Dintr-o familie orientată spre știință, el este singurul care a ales viața artistică. ”Mama e profesoară de chimie macromoleculară, combustibil nuclear la Paris, iar taică-meu e profesor la Politehnică. Și soră-mea e profesoară la Cambridge de inginerie genetică modificări umane. Și eu – actor.

Am fost în 1992 la mare, cu taică-meu și cu un prieten de-al lui, Florin Mircea. Proful nostru de vorbire. Și, pentru mine, atunci, la 12 ani, Florin Mircea a fost cel mai cool om pe care îl cunoscusem în viața mea. Și, din secunda aia, am știut că vreau să mă fac actor. Maică-mea a aflat, circ, scandal.

Mi-a plătit tata chiria în facultate. Țin minte că aveam o gagică și, întotdeauna când plecam de la ea, îmi dădea și un pachețel”, povestește actorul.

În perioada în care a lucrat la mai multe filme americane, turnate în România, Bogdan Farcaș avea cu 45 de kilograme mai mult.

”A fost o perioadă în România în care se făceau foarte multe filme americane. Eu eram foarte mare atunci, aveam 120 și ceva de kilograme. Am descoperit fast food, ca orice moldovean, și înghețata la un kil. Am o înălțime de 1,96 metri. Am filmat foarte multe măscări americane – toți mafioții ruși, morți în primele 20 de minute. După care nu înțelegeam de ce nu iau castinguri la filmele românești”.

Istorii electorale În ce țară constituția împarte numărul de locuri din parlament egal între creștini și musulmani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce împărat autoproclamat a fost înlăturat de trupe militare aeropurtate franceze în 1979? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce răscoală populară l-a surprins pe președinte în vizită în SUA? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce revoluție din secolul XX a transformat peste noapte un regim teocratic într-o republică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană votează aproape exclusiv joia? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește-ne pe Google News