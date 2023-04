În aproximativ două luni, Theo Rose și Anghel Damian, iubitul ei regizor, vor deveni pentru prima oară părinți. Deși a trecut și prin unele momente mai puțin plăcute pe perioada sarcinii, cântăreața se simte acum foarte bine, după cum se și poate observa în imaginile în mediul online.

Ieri, Theo Rose a distribuit pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori, două fotografii cu ea îmbrăcată într-un maiou mulat și pantaloni scurți. Și-a pus perfect sarcina în evidență: „Luni. Un loc frumos mi-a schimbat ziua♥️ Vă pup! ăm?”, a transmis artista.

Ulterior, pe Instastory, ea a revenit cu un clip video de la o ședință foto. Poartă o salopetă neagră, foarte mulată, în care are din nou sarcina în prim plan.

Theo Rose are 58 de kilograme

Într-un interviu recent pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, Theo Rose a anunțat că se simte foarte bine. „Merge bine (n.r., sarcina). Acuma am niște aciditate, niște arsuri la stomac. Cică îi crește părul, așa mi-a spus mamaie.

Am zis că înghit o mașină de tuns dacă are așa mult păr. Că nu se poate… E cam greu cu arsurile astea. Mai am două luni și vreo două săptămâni, așa, teoretic”, a spus Theo Rose „La Măruță”. De Paște, ea a petrecut alături de părinții ei și de Anghel Damian. Nu a exagerat cu mâncarea, are grijă de silueta ei.

„Nu am mâncat multe ouă roșii. Nu am mâncat prea mult, dar la asta cu îngrășatul… Pun cam un kilogram pe zi. Eu nu știu ce să zic. Nu prea mă așteptam. Le dau jos, dar nu mă așteptam să se întâmple chiar așa. Am 58 de kilograme acum”, a mai adăugat vedeta.

Theo Rose și Anghel Damian vor avea un băiețel

Theo Rose este însărcinată în 7 luni și așteaptă cu mare nerăbdare să își strângă bebelușul la piept. Cântăreața a povestit cum a ales numele băiețelului. Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți pentru prima dată peste doar câteva luni. Cei doi așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care băiețelul lor va veni pe lume. Inițial, actrița din serialul „Clanul” a crezut că va avea o fetiță.

„Da, m-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții.

Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia”, a mărturisit artista pe InstaStory.

