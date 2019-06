Cum arată vacanța pentru Andreea Bălan. „Acum am închis acest capitol, din păcate”

Andreea Bălan a fost întrebată, în cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro, ce planuri de vacanță are. Vedeta a răspuns că nu se pune problema să aibă vacanță.

„Când ai copii, nu mai ai vacanţă. S-au închis vacanţele, cel puţin până când copiii fac 7-8 ani-10 ani, ca să-i laşi acasă cu bunicii. Până atunci, nu mai ai vacanţe. Noroc că, înainte să am copii, m-am plimbat suficient de mult, am văzut Thailanda, America etc. Acum s-a închis acest capitol, din păcate.

Aici, în România, nu-mi place la mare, pentru că paparazzii stau după noi. Dacă e să merg undeva la mare, trebuie să plecăm din ţară. Cu copiii nu mai pleci, pentru că este foarte greu. Am plecat cu Ella când avea 11 luni în Dubrovnik, dar ca să schimbi pamperşii prin avion şi prin aeroport nu mi-a plăcut”, a explicat Andreea Bălan.

Artista a mărturisit că nu vrea ca fetițele sale să fie date la bunici.

„La vârsta Ellei, pe vremea lui Ceauşescu, era nasol rău, pendulam între bunici, nu locuiam acasă – şi poate şi asta a fost dificil pentru mine, că nu am crescut cu părinţii mei, am crescut tot timpul împărţită între cele două perechi de bunici şi, la un moment dat, am venit acasă, m-au dat la cămin… A fost greu. De aceea, nu vreau ca fetele mele să fie date la bunici. Dacă vor bunicii, să vină ei la noi”, a mai spus ea.

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Este prezentă pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, artista a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță, Ella. În data de 6 martie 2019, Andreea Bălan și-a strâns pentru prima oară în brațe cea de-a doua fetiță, Clara Maria. După nașterea celei de-a doua fetițe, artista a avut mari probleme de sănătate.

