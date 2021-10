Cum au apărut Adelina și Cristi Chivu în tribună, la finala Ligii Națiunilor. Și-au asortat și ținutele

Aseară, pe stadionul San Siro din Milano, Spania și Franța s-au duelat în finala Ligii Națiunilor. Fotbaliști precum Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Marcos Alonso, Pablo Sarabia, Hugo Lloris au evoluat în fața telespectatorilor care abia așteptau să îi vadă în acțiune.

Printre aceștia s-au numărat și Adelina și Cristi Chivu. Fosta prezentatoare de televiziune și fostul fotbalist și-au făcut apariția în tribune împreună. Au atras atenția imediat, căci cei doi soți s-au asortat din cap până în picioare. El a purtat haine negre cu jachetă neagră, la fel și ea. În plus, amândoi au ales măști de protecție închise la culoare.

Adelina Chivu chiar a postat pe Instagram o imagine de la finala Ligii Națiunilor. A avut și un mesaj. „A trecut ceva timp”, a scris fosta prezentatoare în mediul online.

Sunt căsătoriți de 13 ani

Adelina, în vârstă de 38 de ani și Cristi Chivu, în vârstă de 40 de ani, sunt căsătoriți de 13 ani și au o relație de 14 ani. Cei doi au împreună două fete și o căsnicie așa cum și-au dorit. Formează unul dintre cele mai solide cupluri, iar Adelina povestește cum se înțelege cu soțul ei, care de multe ori o numește pe aceasta „prietena cea mai bună”.

„Pe noi asta ne defineşte dintotdeauna – şi datorită faptului că am fost plecaţi singuri departe de prieteni şi familiile noastre şi am stat noi doi împreună atât de mulţi ani. Nu că nu am avea prieteni aici. Dar la început, când noi ne-am căsătorit, el s-a mutat din Roma în Milano şi eu din Bucureşti în Milano, deci ne-am trezit noi doi singuri într-un oraş pe care nu-l cunoşteam şi unde nu cunoşteam pe nimeni – iar prietenia a fost fundamentul relaţiei noastre.

Aşa a început, aşa a şi continuat. Adică eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine.

La început nu era el foarte comunicativ, dar aici pot să-mi asum acest lucru, că l-am făcut să fie foarte comunicativ cu mine. În rest, cu alţii, nu am reuşit să-l fac să fie aşa, dar cu mine este şi asta e bine”, a povestit Adelina Chivu pentru OK! Magazine acum ceva vreme.

