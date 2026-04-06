Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, pregătindu-se să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, a împărtășit cu urmăritorii săi un moment plin de emoție, care a cucerit imediat inimile fanilor.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie numeroasă și unită. Cei doi au deja patru fetițe – Rita, Vera, Lara și Aida – iar acum se pregătesc să își întâmpine cel de-al cincilea copil. Anunțul sarcinii a fost primit cu mult entuziasm, iar Laura Cosoi nu a ezitat să împărtășească momentele speciale din această perioadă.

Unul dintre cele mai înduioșătoare momente a fost atunci când cele patru fetițe au aflat despre „bebeleșul din burtică”. Reacția lor sinceră și plină de bucurie a impresionat profund comunitatea online. Imaginile surprinse au arătat cât de mult își doresc micuțele să își cunoască noua surioară, transformând acest moment într-unul memorabil.

Laura Cosoi a vorbit în repetate rânduri despre cât de mult înseamnă familia pentru ea și câtă fericire îi aduce rolul de mamă. Deși are deja patru copii, vedeta pare să trăiască fiecare sarcină cu aceeași emoție și entuziasm.

„Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică. Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet.

Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi… ci că se au una pe cealaltă.

Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie. Asta este promisiunea noastră, ca părinți: să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată. Aș vrea să opresc timpul în loc… exact așa, exact acum… pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim.

Mulțumim, Doamne!”, a scris Laura Cosoi într-o postare făcută pe Facebook.

Cu o familie deja numeroasă și plină de viață, venirea celui de-al cincilea copil va aduce, fără îndoială, și mai multă bucurie în casa Laurei Cosoi.

Cosmin Curticăpean a dat vestea: vine o fetiță

Surpriza a venit însă din partea lui Cosmin Curticăpean, care, invitat într-un podcast, a făcut dezvăluirea fără să stea pe gânduri.

În timp ce vorbea despre inteligența artificială și impactul acesteia asupra copiilor, a menționat că are copii mici și că anul acesta va deveni din nou tată… de fetiță. „Eu am copii mici, opt ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta și îmi pun problema deja, apropo de mentalitatea statică, că ele nu vor mai trebui să fie ființe productive. Nu vor mai trebui să facă chestiunea asta și sigur m-ai întrebat cum e folosită astăzi (n.r. – inteligența artificială)”, a declarat soțul Laurei Cosoi, în podcastul Bridgecast.

Astfel, familia Laura Cosoi – Cosmin Curticăpean se pregătește să întâmpine încă o micuță, care va completa perfect universul lor deja plin de energie și iubire.