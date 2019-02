Cum a cunoscut-o Ilie Năstase pe iubita tinerică. Incredibil ce reacția a avut fiica fostului sportiv când a aflat ce vrea să facă tatăl ei

Ilie Năstase, în vârstă de 72 de ani, trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, în vârstă de 42 de ani, cea alături de care și-a găsit liniștea după separarea de Brigitte Sfăt. Fostul sportiv a dezvăluit cum a cunoscut-o pe iubita lui tinerică. Totul a început la mare, într-un restaurant în care Ilie Năstase se afla împreună cu fiica lui, Emma.

„Era cam la 10 metri de mine. Încă n-o vedeam bine, dar se mișca bine”, a povestit Ilie Năstase la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la Pro TV.

„Când s-a întors la masă, am chemat chelnerul și i-am zis: te rog frumos, pot să-i trimit o băutură domnișoarei de acolo? La care fata mea, care are 13 ani, îmi spune: nu se face așa ceva, pe mine mă duci acasă! Am rămas blocat. Am lăsat-o să plece. Am mai chemat o dată chelnerul. A spus că ea nu bea alcool, dar a ridicat paharul.

În următorul minut, m-am dus la masă cu tupeu. Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?”, a adăugat el.

„Aveam nevoie de o persoana așa, să trec peste divorț… Dacă o să ne înțelegem, o să ne și căsătorim”, a încheiat Ilie Năstase.

