Cum face Gabriela Cristea dulceața de ardei iute. Vedeta a dezvăluit rețeta ei: „Merge bine lângă carne”

Gabriela Cristea le oferă fanilor săi o idee delicioasă pentru sezonul grătarelor: dulceața de ardei iute! Vedeta a povestit că în familia sa acest preparat se consumă frecvent, fiind un acompaniament perfect pentru carne.

„Ieri am reușit să fac și câteva borcane de dulceață de ardei iute. La noi se mănâncă mult această dulceață pentru că merge bine lângă carne. Și cum la noi se fac multe grătare. Daca vă încumetați să faceți dulceață de ardei iute, vă las rețeta mea mai jos pentru inspirație”, a povestit Gabriela Cristea.

Ingrediente pentru dulceața de ardei iute:

1 kg ardei iuți roșii (aproximativ 700 g pulpă curățată de cotoare, nervuri și semințe)

500 g ardei kapia curățați

500 g pulpă de măr rasă

500 ml oțet de vin alb 9°

500 g zahăr

20 g sare

Mod de preparare:

Ardeii se curăță de semințe și nervuri și se dau prin mașina de tocat. Oțetul, zahărul și sarea se pun pe foc pentru a obține un sirop care să se lipească între degete, ca la dulceață. Apoi se adaugă ardeii iuți și kapia tocați, împreună cu mărul ras, și se lasă la fiert până compoziția se leagă, spumând din când în când. Dulceața fierbinte se toarnă în borcane și se sterilizează.

Trucuri de la Gabriela Cristea:

Este obligatoriu să purtați două rânduri de mănuși din latex pentru a evita usturimea mâinilor.

Amestecați constant dulceața în timp ce fierbe, indiferent de intensitatea focului, pentru a nu se lipi de fundul oalei.

Această rețetă simplă și gustoasă promite să fie un hit al sezonului, adăugând savoare grătarelor și meselor în familie.

