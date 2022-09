Pe 7 septembrie, soția și fetele lui Vadim Tudor au organizat parastasul de 7 de ani, unde au împărțit pachete cu mâncare și haine, așa cum este tradiția.

„Am făcut parastasul pe 10 septembrie la Biserica „Sfântul Gheorghe”, unde, de altfel, facem în fiecare an. Am fost și la cimitir, a fost parastas mare, de 7 ani. Eu, mama și sora mea am împărțit pachete cu mâncare și colivă, dar și haine, așa cum cere tradiția, plus un costum care i-a aparținut. Le-am dat cam toate la biserică, părintele are în grijă și o familie sărmană cu 14 suflete”, a mărturisit Lidia Vadim Tudor pentru ego.ro.

Fata cea mare a lui Vadim Tudor este cea care se ocupă de revista pe care tatăl ei a lăsat-o moștenire. „România Mare” este o sursă de venit pentru întreaga familie. Lidia se implică foarte mult pentru această publicație.

„Revista n-a fost întreruptă niciodată, merge neîntrerupt de 32 de ani, avem colaboratori care scriu, e o revistă de istorie, politică și cultură, care se găsește în toată țara, la toate chioșcurile, la prețul de 6 lei. Eu nu scriu, dar avem editorialiști. Mama se simte mai bine. Dar nici ea și nici sora mea nu lucrează la revistă, doar eu mă ocup”, a mai declarat Lidia Vadim Tudor.

„Trăim din revistă și din pensia mamei”

Fetele fostului politician se descurcă așa cum pot acum, iar principala lor sursă de venit sunt revista lăsată moștenire și pensia mamei lor. Eugenia, fata mai mică a lui Vadim Tudor, a avut pensie de urmaș până la vârsta de 26 de ani.

„Tata a fost capul familiei, cu el luam deciziile, e greu fără el, am rămas practic trei femei singure. Trăim din revistă și din pensia mamei. Sora mea, Eugenia, a primit pensie de urmaș până la vârsta de 26 de ani, cât timp a fost studentă. În amintirea lui, am păstrat cățeii pe care el îi adunase de pe străzi. Unii au mai murit, dar tot mai avem 11 căței și un motan, avem grijă de ei, le dăm să mănânce tacâmuri de pui și boabe. Îl avem în continuare și pe câinele pe care tata îl numise «Dan Diaconescu în direct»”.

