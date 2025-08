Recent, Daniela Nane a vorbit despre cum funcționează relația ei cu tenorul Octavian Ene. „În primul rând, e important ca partenerul să înțeleagă că viața profesională a unui artist nu are ore fixe. Noi nu plecăm la 7 dimineața ca să ne întoarcem la 5pm, de luni până vineri. Sunt zile în care încep ziua de lucru la 4 dimineața dacă am filmare de la 6 și termin seara târziu dacă am și spectacol.

Sau pot începe filmările la 10-11 seara, după spectacol, deși dimineață am avut înregistrări sau muncă de birou. Sau mă întorc noaptea pe drum după un spectacol într-un alt oraș, dacă a doua zi am de lucru de dimineață”, a declarat Daniela Nane pentru playtech.ro.

Actrița spune că este foarte important ca partenerul să înțeleagă programul de lucru, care de cele mai multe ori este bine pus la punct.

„E un program destul de… nu e haotic, pentru că noi avem agenda bine stabilită, un program bine ordonat, doar că rareori este ceva regulat. Și atunci e bine să ai lângă tine pe cineva care să înțeleagă tipul ăsta de activitate cu program neregulat”, a mai spus actrița, pentru sursa citată.

Daniela Nane a fost căsătorită cu Viorel Popa, în perioada 1998 și 2002, cu care are un fiu, Codrin. În 2016, și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Adrian Cioroianu. S-au despărțit în 2024, când actrița a apărut alături de actualul iubit, Octavian Ene.

