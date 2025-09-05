Cum își păstrează Jennifer Aniston și Kim Kardashian tenul impecabil. Secretele vedetelor de la Hollywood

Kim Kardashian, Jennifer Aniston și Ellen Barkin se numără printre celebritățile care au adoptat terapii cu laser CO₂ fracționat pentru îmbunătățirea texturii pielii și reducerea semnelor de îmbătrânire.

Jennifer Aniston, în vârstă de 56 de ani, a fost întotdeauna deschisă în privința pasiunii ei pentru tratamentele de îngrijire a pielii. În interviuri, a menționat că folosește terapia cu laser CO₂ fracționat pentru a-și menține tenul proaspăt și tânăr. Cunoscută pentru frumusețea ei atemporală, Jennifer apreciază tratamentele care se concentrează pe stimularea colagenului și pe sănătatea generală a pielii.

Ellen Barkin, vedeta din „Sea of Love”, film în care l-a avut ca partener pe Al Pacino, se laudă la 71 de ani cu un ten de invidiat. Ellen a vorbit deschis despre alegerea de a evita bisturiul și de a opta pentru proceduri noninvazive precum laserul CO₂ fracționat, combinat cu o rutină de hidratare și o protecție solară riguroase.

Kim Kardashian, în vârstă de 44 de ani, este și ea o iubitoare a microneedlingului și a tratamentelor laser cu CO₂ fracționat și nu a ezitat să-și dezvăluie secretele de frumusețe, alegând să facă un astfel de tratament înainte de ediția galei MET din acest an.

Folosit corect și în mâinile unui medic experimentat, laserul CO₂ fracționat poate avea rezultate spectaculoase, vedetele mândrindu-se cu un chip întinerit și cu câțiva ani.

„Laserul CO₂ fracționat este una dintre cele mai avansate tehnologii de rejuvenare cutanată pe care le avem la dispoziție astăzi. Funcționează prin emiterea unor microfascicule de energie care pătrund în straturile profunde ale pielii, stimulând regenerarea celulară și producția naturală de colagen. Este o procedură minim invazivă, cu rezultate vizibile în netezirea ridurilor, îmbunătățirea texturii pielii și estomparea cicatricilor postacneice sau posttraumatice.

Se recomandă în special pacienților care observă semne de îmbătrânire, pete pigmentare sau pierdere de fermitate și se realizează, de obicei, în sezonul rece, pentru a limita expunerea la soare în perioada de recuperare. Personalizarea setărilor și evaluarea atentă a tipului de piele sunt esențiale pentru a obține un rezultat sigur și natural”, declară dr.Georgiana Portelli, medic specialist dermatovenerolog.