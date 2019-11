De Livia Lixandru,

Brigitte a vorbit pentru prima dată despre cum decurge relația ei cu Florin și cum o răsfață cel care i-a devenit recent soț. Aceștia s-au căsătorit religios în luna iulie.

„Mă răsfaţă prin felul lui de a se purta cu mine. Eu sunt mai dură cu el, dar el este foarte blând cu mine. Mă răsfaţă de dimineaţă până seara cu tot felul de gesturi. Atunci când ai posibilităţi materiale, acestea sunt mult mai importante.

În rest, îţi poţi cumpăra singur orice. Contează foarte mult să se poarte cu tine frumos sufleteşte. De când ne trezim, el îmi aduce cafeaua, mă ajută în tot ceea ce fac, când gătim o facem împreună.

Până să fie într-o relaţie cu mine, el nu spală nici vasele, dar nu s-a plâns niciodată, aşa că facem totul împreună, chiar şi treburile casei. De altel, şi eu îl ajut la construcţii”, a declarat Brigitte Pastramă, potrivit Ok! Magazine, citat de Spynews.

Brigitte a rămas gravidă cu Florin Pastramă, însă a pierdut sarcina

Florin și Brigitte Pastramă și-au dorit să devină părinți cât mai repede, așa că bruneta a apelat la tratamente care să o ajute să devină din nou mamă.

Din păcate, vedeta a pierdut copilul. La câteva luni după ce a pierdut sarcina, Brigitte a făcut primele declarații despre un moment extrem de greu prin care a trecut. Soția lui Florin Pastramă a ținut să precizeze că de data asta, va încerca să rămână din nou însărcinată, însă pe cale naturală.

„Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte.

La o clinică de la noi am fost, a doua zi după nuntă pentru că Florin și-a dorit foarte mult un copil, însă nu a fost cel mai reușit procedeu, din moment ce am pierdut sarcina la doar trei săptămâni. Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu.

A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine, mai am puțin și-mi revin și cu greutatea. Am renunțat la ideea de însămânțare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu”, a povestit Brigitte la Pro TV, potrivit VIVA