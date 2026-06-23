Cum reușește Elisabeta Lipă să se mențină la 61 de ani: „ Mai bine renunți la mâncare, decât la apă”

Marea sportivă a mărturisit că alimentația corectă și disciplina sunt esențiale.

Regula de aur pe timp de vară: „Mai bine renunți la mâncare, decât la apă!”

Pentru a trece cu bine peste zilele toride, Elisabeta Lipă are o strategie clară, bazată pe un principiu simplu: „puțin și des”. Cel mai important factor este hidratarea corectă.

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„Pe caniculă bei cam doi litri de apă pe puțin. Dar, pentru buna funcționare a organismului, hidratarea e vitală. Mai bine renunți la mâncare, decât la apă”, a mărturisit Elisabeta Lipă conform Click.

Cât despre alimentele din farfurie, fosta canotoare evită complet combinațiile grele și carbohidrații în exces:

„Ca și dietă, eu știu așa: să nu ai pauză nici mai mare de patru ore între mese. Să nu ai pauză mai mică de două ore între mese. Să mănânci alimentele care au compatibilitate cu corpul tău. Dacă amestecăm cartofi cu pâine, cu grătar și cu ce mai poftim noi, cântarul se va răzbuna pe noi. Cu cât porțiile vor mai fi mai mici cu atât va fi mai bine pentru organism ”, spune ea. Meniul ideal este bazat pe salate din belșug și legume la grătar.

Elisabeta refuză bisturiul: „Vreau să îmbătrânesc frumos și natural”

Deși foarte multe doamne din showbizul românesc trec pragul medicilor esteticieni odată cu înaintarea în vârstă, Elisabeta Lipă nici nu vrea să audă de operații . Fosta campioană recunoaște că merge la tratamente faciale de două ori pe săptămână și folosește creme de calitate, însă refuză cu îndârjire bisturiul.

„Nu am apelat și nu voi apela niciodată la intervenții estetice pentru că îmi place să îmbătrânesc natural, frumos”, a conchis ea.

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