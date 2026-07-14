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De ce nu bate aproape niciodată vântul pe insula Diaporos

Accesul pe insulă nu este însă la fel de simplu ca în alte destinații. Vizitatorii pot ajunge aici doar dacă găsesc pescari dispuși să îi transporte din stațiunea Vourvourou sau dacă închiriază o barcă.

Diaporos este o insulă foarte mică, cu o suprafață de aproximativ 4 kilometri pătrați, însă tocmai poziționarea sa îi oferă un avantaj rar întâlnit.

Insula Diaporos Halkidiki
Insula Diaporos Halkidiki Foto: Ioana Ion

Plaja lungă din Vourvourou, de pe brațul din mijloc al peninsulei Halkidiki formează un golf natural care protejează insula de curenții puternici de aer.

Insula Diaporos, situată chiar vis-a-vis de Vourvourou, este protejată de acest golf și nu este afectată de vânturi.

Acesta este și motivul pentru care apa rămâne liniștită și mai caldă decât în alte zone ale Mării Egee, chiar și în afara sezonului estival.

Diaporos este cea mai mare dintr-un grup de nouă insulițe aflate în golful Vourvourou. În timpul unei plimbări cu barca pot fi vizitate și Agios Isidoros, Peristeri, Ambelitsi sau Kalamonisia.

Insula Diaporos nu are locuitori permanenți, drumuri asfaltate, hoteluri, supermarketuri sau taverne. Există doar câteva vile private construite ca reședințe de vacanță. Tocmai lipsa infrastructurii îi păstrează aspectul sălbatic. Dacă mergi acolo trebuie să iei cu tine apă, mâncare și tot ce ai nevoie pentru întreaga zi.

O insulă cu plaje spectaculoase și ape turcoaz

Diaporos este apreciată pentru plajele sale cu nisip alb-roz și pentru Laguna Albastră (Blue Lagoon), una dintre cele mai fotografiate atracții din Halkidiki. Insula ascunde peste 50 de plaje și golfuri, multe accesibile exclusiv de pe mare.

Barci pe o plajă pustie de pe insula Diaporos HalkidikiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Apele limpezi și puțin adânci atrag atât familii cu copii, cât și iubitorii de snorkeling sau caiac.

Deși insula a fost nelocuită timp de secole, începând cu anii 1950 au fost construite aici mai multe vile de vacanță, transformând-o într-un refugiu discret pentru persoane înstărite. Cu toate acestea, plajele au rămas accesibile turiștilor.

Pădurea de pini ajunge efectiv până pe plajă pe insula Diaporos. Contrastul dintre verdele intens al pădurii și turcoazul apei este unul dintre motivele pentru care insula este comparată cu Caraibele.

În jurul insulei se dezvoltă pajiști de Posidonia oceanica, o plantă marină endemică Mării Mediterane, care oxigenează apa, stabilizează fundul mării și contribuie la claritatea excepțională a apei. Aceste pajiști sunt considerate unele dintre cele mai importante ecosisteme marine din Mediterană.

Cum poți ajunge pe insula Diaporos

Unul dintre motivele pentru care Diaporos și-a păstrat farmecul este accesul limitat.

„Singura modalitate de a ajunge la Diaporos este însă să negociezi cu pescarii din Vourvourou și din zonele înconjurătoare pentru transportul cu barca.”, spun cei de la Greek Reporter. 

Însă, mai există și o altă variantă, preferată de turiștii români, care aleg în număr mare Halkidiki din cauza proximității.

Turiștii pot închiria pentru o zi o barcă pentru care nu este nevoie de permis. Sunt zeci de firme de închirieri de bărci în Vourvourou și nu numai. 

Barcă pe o plajă pustie de pe insula Diaporos Halkidiki
Închirierea unei bărci pornește de la 80 de euro, in functie de sezon și durată și poate ajunge până la 200 de euro Foto: Ioana Ion

Astfel, poți explora insula și golfurile din jur în ritmul propriu. Cei norocoși pot observa și delfinii atunci când ies în larg sau pot face snorkeling în Blue Lagoon, aflată lângă insula Diaporos.

Dacă marea este liniștită, distanța dintre Vourvourou și Diaporos este suficient de mică încât mulți turiști aleg să închirieze caiace sau paddleboard-uri, nu doar bărci cu motor. Traversarea durează aproximativ 20-30 de minute, în funcție de condițiile mării.

Cât costă închirierea unei bărci în Sithonia (2026)

Bărcile care se pot închiria fără permis special (30 CP) sunt cele mai căutate pentru vizitarea insulei Diaporos.

Prețurile diferă în funcție de sezon și durata:

  • 60 euro / 4 ore – în extrasezon (mai și sfârșitul lui septembrie)
  • 80 euro / 4 ore – sezon intermediar
  • 100 euro / 4 ore – iulie-august
  • 90-130 euro / zi (7 ore), în funcție de perioadă.

Alte firme din Vourvourou au tarife similare ce pornesc de la 80 euro/zi pentru bărci mici în luna mai și pot ajunge la 120-200 euro/zi pentru ambarcațiuni mai mari, cu 6-8 locuri.

Majoritatea bărcilor folosite au motoare de 30 CP, iar firmele de închirieri precizează că nu este necesar permis de navigație și nici experiență anterioară. Înainte de plecare, primești un instructaj complet privind utilizarea bărcii și ți se spun regulile de siguranță. 

Barca poate fi închiriată online, dar și la fața locului. Personalul îți explică modul de pornire și manevrare a bărcii; primești o hartă a golfului și recomandări privind traseele, plajele și locurile unde poți ancora.

Pe barcă găsești veste de salvare și echipamentul obligatoriu de siguranță. Multe companii oferă și o ladă frigorifică cu gheață în care poți bune apă sau alte băuturi și mâncare pentru a face un picnic pe o plajă de pe insulă.

În mod obișnuit, în prețul de închiriere al bărcii sunt incluse: instructajul; asigurarea de răspundere civilă; harta zonei; ladă frigorifică pentru băuturi; copertină pentru soare;scară pentru coborârea în apă;  echipamentul de siguranță. 

La multe firme, trebuie să plătești separat combustibilul, în funcție de cât consumi în timpul excursiei, în timp ce altele includ o cantitate limitată în tariful de bază. Este bine să întrebi acest lucru înainte de rezervare. În general este vorba de încă 40-60 de euro în plus, în funcție de cât te plimbi cu barca.

O experiență de neuitat

Experiența este unică, mai ales dacă vrei să ajungi în locuri inaccesibile pe uscat. Din Vourvourou poți explora într-o singură zi:

  • insula Diaporos;
  • celebra Blue Lagoon;
  • plaja Myrsini (Hawaii Beach);
  • insulița Agios Isidoros;
  • golfurile ascunse de pe coasta Sithoniei.
Plajă de pe Insula Diaporos Halkidiki
Plajă ascunsă de pe Insula Diaporos Halkidiki Foto: Ioana Ion

Aceste locuri sunt considerate printre cele mai frumoase din Halkidiki și multe pot fi admirate în liniște doar de pe mare. 

În golful Kryftos Beach, turiștii găsesc și un bar plutitor.

Halkidiki, una dintre cele mai frumoase regiuni din nordul Greciei

Diaporos face parte din Halkidiki, peninsula cu trei brațe aflată la aproximativ 40 de kilometri de Salonic.

Zona este preferată atât de greci, cât și de turiștii din țările balcanice, datorită plajelor spectaculoase și atmosferei liniștite. 

Sithonia are numeroase plaje de top și oferă numeroase oportunități pentru cei care preferă să își petreacă vacanța într-un cadru mai liniștit și mai natural.

Plaja neamenajată din Sithonia, Halkidiki, Grecia.
Grecia este pe locul doi în clasamentul țărilor cu ape excelente pentru îmbăiere, în 2026 Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Ioana Ion/Libertatea

Halkidiki are 93 de plaje cu Steag Albastru, din care 18 sunt pe brațul din mijloc, Sithonia.

Regiunea este renumită și pentru numeroasele campinguri amplasate chiar lângă plajă, fiind o alegere populară pentru turiștii care preferă vacanțele în natură.

Datorită distanței mici față de Salonic, al doilea oraș ca mărime al Greciei, Diaporos și întreaga peninsulă Halkidiki pot fi incluse cu ușurință într-un circuit prin nordul Greciei.

Aproximativ 1,55 milioane de turiști români au vizitat Grecia în 2025, contribuind la sezonul record înregistrat de țara elenă, care a atras peste 38 de milioane de turiști internaționali.

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