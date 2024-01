Chiar înainte de sărbătorile de iarnă, Alina Sorescu a anunțat cum vor decurge acestea pentru ea. În primul rând, artista a clarificat că nicio sărbătoare nu va mai fi la fel ca înainte, având în vedere despărțirea de Alexandru Ciucu, cu care a ajuns la un acord.

De Crăciun, designerul a celebrat alături de fetițele lor, iar de Revelion ele s-au întors la mama lor. „De Revelion voi petrece cu fetele și cu familia, ele se vor întoarce de la tatăl lor chiar în ziua de Revelion. Așa se întâmplă, nu e o premieră în cazul nostru! În familiile unde sunt situații ca la noi sărbătorile se petrec alternativ, un an cu un părinte, un an cu celălalt părinte… În anii pari, în anii impari, așa se stabilește!”, a povestit artista pentru ciao.ro.

Chiar pe 31 decembrie, Alina Sorescu s-a reunit cu fetițele ei. Artista a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Raisa și Carolina. „Împreună”, e mesajul cântăreței, care are zâmbetul pe buze semn că e fericită pentru întâlnirea cu micuțele ei.

La vederea fotografiei, fanii au reacționat: „La mulți ani! Multă sănătate, fericire și împliniri, multă liniște sufletească!”, „Trei frumuseți. Va doresc un an nou fericit cu sănătate și multe realizări. La mulți ani”, „La mulți ani, bucurii, împliniri și tot binele din lume!”, „Un An nou binecuvântat și plin de sănătate alături de cei dragi! La mulți ani!”, sunt câteva dintre mesajele primite de Alina Sorescu de la fani, pe Facebook.

De ce Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au divorțat încă

Referitor la procesul de divorț cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu a făcut dezvăluiri în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars. Ea a explicat că procesul e unul de durată, însă importante pentru ea sunt fetițele. E preocupată de bunăstarea lor, dar și de cariera ei.

„Ceea ce e acum pentru mine important este ca fetițele să fie bine. Mă concentrez, într-adevăr pe activitatea mea profesională. În rest, partea personală e în așteptare, situația este tot așa, în primăvară va fi prima înfățișare a apelului la proces. Deja suntem de doi ani. Aceștia sunt termenii”, a declarat Alina Sorescu la Antena Stars.

La proces, Alexandru Ciucu a cerut prima dată ca domiciliul fetițelor să fie la el, însă instanța a refuzat. Ulterior, în urma unui apel, instanța a anunțat că fetițele trebuie să locuiască o săptămână cu mama lor, iar următoarea săptămână alături de tatăl lor.

Alina Sorescu a răbufnit atunci și a luat măsuri pentru ca fetițele să rămână cu domiciliul la ea. După alte măsuri în instanță, cântăreața a câștigat, fetițele locuiesc la ea, iar Alexandru Ciucu petrece două weekenduri pe lună cu Carolina și Raisa.

„A durat cam un an și jumătate prima fază a procesului, apoi astă-vară am reușit să suspend acea decizie de program o săptămână cu o săptămână, dar este temporară până când procesul se va finaliza. Dar tatăl fetițelor are program de vizită, însă nu o săptămână cu o săptămână cum s-a dat în primă fază.

S-a dovedit că efectele nu au fost unele bune asupra lor. Copiii au nevoie de stabilitate, de rutină, de un program. Fetele merg la tatăl lor de două ori pe lună, și două zile pe săptămână atunci când nu merg în weekend, vacanțele”, a mai spus vedeta.

