De ani de zile afaceristul și-a găsit liniștea lângă Valentina Pelinel și împreună au trei copii. Familia lui Cristi Borcea este numeroasă, însă rar se întâmplă să se întâlnească toți. Acum, de Crăciun, omul de afaceri are alături de el patru din cei nouă copii ai săi.

Pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, Valentina Pelinel a încărcat pe Instagram și pe Facebook o imagine de sărbătoare. Apare ea în fotografie, Moș Crăciun, cei trei copii pe care îi are cu afaceristul, dar și Melissa, fiica lui dintr-o altă relație. Cristi Borcea e și el în poza de Crăciun, surprinde cu ținuta aleasă, poartă pulover roșu la fel ca membri familiei.

Toți au zâmbetul pe buze, semn că au primit cadourile dorite. „Crăciun luminat și binecuvântat”, a fost urarea Valentinei Pelinel de sărbători.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei

Fostul acționar de la Dinamo are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Cristi Borcea, în vârstă de 50 de ani, are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de ani, cu patru femei. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo îi are cu Mihaela, Alex și Gloria, cu Alina Vidican şi Carolyn, cu avocata Simona Voiculescu.

Afaceristul va deveni tată pentru a zecea oară?

Recent s-a aflat că omul de afaceri Cristi Borcea își dorește al zecelea copil. A susținut, însă, că își dorește un al zecelea copil numai cu actuala parteneră, Valentina Pelinel, cu care are un băiețel și pe gemenele Indira și Rania.

„În patru ani de pușcărie am făcut patru copii. Am făcut prea mult. M-au ținut viu copiii cât eram acolo. Ai mei, de la doi ani mănâncă cu telefonul în mână. Am trei copiii în America. Mai vreau unul, al zecelea, dar numai cu Valentina. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a spus Cristi Borcea în cadrul emisiunii lui Mircea Dinescu de la Prima TV, „Poezie și delicatețuri”.

