Cum s-a pregătit Irina Fodor înainte de „Asia Express” 2025. „M-am ținut de treaba asta o lună”

Anul acesta, “Drumul Eroilor” a străbătut țări precum Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar prezentatoarea TV a profitat de situația ivită și s-a delectat cu carne de șarpe.

„Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu “tratamentul”, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a declarat, pentru Cancan, Irina Fodor.

“Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin”, a adăugat vedeta pentru sursa citată.

De asemenea, Irina a dezvăluit ce cadou i-au făcut ea și Răzvan Fodor, fiicei lor, cu ocazia împlinirii a 14 ani.

„Anul ăsta nu am adus niciun fel de suvenir. Dar îți explic imediat și de ce, să nu mă crezi o mamă și o soție groaznică. Pentru că anul ăsta Diana a împlinit 14 ani și a venit la mine acolo.

Ăsta a fost cadoul meu și al lui Fodorică pentru Diana: o vacanță în Coreea de Sud. Au venit împreună la finala Asia Express. Și am mai stat vreo patru sau cinci zile împreună acolo. Așa că n-am mai cumpărat niciun suvenir, pentru că banii s-au dus pe biletele de avion”, a completat Irina Fodor.

