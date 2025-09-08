„Kilogramele din vacanță? Dacă le lași, rămân! Studiile arată că în 1–3 săptămâni de vacanță poți câștiga 0,4–1,5 kg…iar o parte persistă și după întoarcere. Asta se numește “creeping obesity”: acumulări mici constante de +500 g până la 1 kg care nu mai pleacă și se adună an de an. De ce e bine să acționezi rapid? Pentru că organismul își „salvează” ușor noul normal. Cu cât stai mai mult la greutatea crescută, cu atât corpul o apără mai puternic”, începe să ne povestească Carmen Brumă pentru Click!

Cum să dăm jos kilogramele “aduse” din vacanță? Pare simplu dar trebuie să ne ținem serios de treabă!“Ce faci în primele 10 zile?– Revii la rutină: mese regulate, somn 7–8h.– Proteină la fiecare masă + legume/fibre.– Lichide: apă – Pași zilnici (8–10k) + 10–15 minute de antrenament acasă din programele mele de pe carmen-brumă.ro . Cântărirea săptămânală are și ea un rol important”, mai adaugă Carmen Brumă.

„Imaginează-ți că ești într-un tren. La început, abia pornește, dar dacă nu cobori repede, el prinde viteza. Și cu cât merge mai tare, cu atât îți va fi mai greu și mai dureros să sari din el. Așa funcționează și kilogramele pe care le aduci din vacanță…”, mai adaugă Carmen Brumă.

Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu de 25 de ani, dar nu sunt căsătoriți. Cei doi au împreună un băiețel, pe Vlad, care are 11 ani. În cadrul emisiunii, Carmen Brumă a vorbit și despre posibila căsătorie cu Mircea Badea. De multe ori a fost întrebată când își oficializează relația, însă acum a lămurit că nu vor face nuntă, pentru că ea nu își dorește.





