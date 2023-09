După ce s-a despărțit de tatăl Siennei, fiica sa cea mare, a încercat să își refacă viața alături de Victor Vrînceanu, bărbatul care a făcut-o mamă din nou. Vedeta și jurnalistul s-au despărțit înainte de botezul fetiței lor.

„Eu mă ocup singură de fetițe. Este superb, este împlinirea mea ca femeie, ca om. Trăiesc ce nu am mai trait în viața mea și sunt foarte fericită.(…) Nu spun că nu mai pot, pentru că în finalul zilei când am un moment, două când sunt singură, îmi amintesc ce am făcut în ziua respectivă, dau timpul înapoi și îmi dau seama că am reușit, că a fost Dumnezeu lângă mine, dar satisfacția de a petrece timpul cu fetițele mele non-stop nu se compară cu absolut nimic”, a declarat Andreea Antonescu pentru Playtech.ro.

Andreea Antonescu și Traian Spak, tatăl fiicei sale cele mari, s-au separat după 14 ani de relație, dar au păstrat o legătură foarte apropiată, vedeta mărturisind la un moment dat că îl consideră un bun prieten pe fostul ei soț. „Putem discuta despre absolut orice. Nu știu ce ne rezervă viitorul. Viața m-a învățat să nu spun niciodată, niciodată. Noi am fost sinceri unul cu altul încă de la început. Noi am avut o relație construită pe respect, bun simț și iubire.

Nu am fi vrut, după 14 ani, să ne murdărim cu lucruri mici. Am respectat ce a fost între noi. Ne-am respectat unul pe celălalt. Probabil, nu știu, s-ar fi ajuns la niște lucruri mici. Avem mare încredere unul în altul și dăm sfaturi cu sufletul. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul!”, a mai spus Andreea Antonescu, în podcastul Ilincăi Vandici.