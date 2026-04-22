Potrivit Engadget, aplicația deținută de Meta a confirmat că un bug afectează imaginile HDR.
„Astăzi, o problemă tehnică a făcut ca unele fotografii HDR să apară incorect ca alb-negru pentru o suită de conturi”, au declarat reprezentanții Instagram.
Plângerile utilizatorilor datează din 18 și 19 aprilie, ceea ce indică faptul că problema persistă de câteva zile.
Între timp, echipa Meta a anunțat că bug-ul a fost rezolvat, iar postările afectate vor reveni automat la culorile originale în următoarele ore.
„Ne cerem scuze pentru orice inconvenient”, au adăugat reprezentanții companiei conduse de Mark Zuckerberg.
