Se pare că Andreea Popescu s-a reinventat complet și a intrat în lumea afacerilor virtuale. Astfel că, spre surprinderea tuturor, vedeta a luat cu asalt platforma Vinted, unde și-a pus la vânzare haine și diverse obiecte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu și-a anunțat urmăritorii prin videoclip care seamănă cu o campanie că și-a făcut cont pe Vinted. Influencerița spune că a intrat într-o nouă eră și este gata să se despartă de mai multe articole care nu o mai definesc.

„Dar uneori, ca să faci loc pentru cine ești acum…trebuie să lași trecutul să plece.”, a scris Andreea Popescu pe Instagram.

Pe Vinted, Andreea a postat o sticlă din Ikea, un cântar de la Tefal, pahare de sticlă și o vază de ceramică. Cântarul pus la vânzare de Andreea costă 50 de lei, iar cu tot cu taxe ajunge la 56 de lei. De asemenea, o pereche de colanți de la Adidas sunt postați la prețul de 100 de lei.

După divorț, Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc, iar în ceea ce privește cei trei copii, aceștia vor avea libertatea de a locui acolo unde se simt cel mai bine. Cei doi părinți își doresc ca separarea să îi afecteze cât mai puțin și fac tot posibilul să le ofere stabilitate și echilibru în această perioadă.

Vinted este o platformă europeană populară, dedicată vânzării, cumpărării și schimbului de articole de modă și accesorii second-hand. Utilizatorii pot comercializa haine, încălțăminte și articole de casă direct de pe telefon, promovând un stil de viață sustenabil și o modă circulară