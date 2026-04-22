Ar fi încercat să se apere

Suspectul de 86 de ani le-a oferit anchetatorilor o primă versiune a evenimentelor: victima ar fi încercat să îl rănească, urcându-se peste el. Conform surselor Antena 3 CNN, germanul afirmă că a reușit să o imobilizeze și să o sugrume folosindu-se de cârja sa, în încercarea de a se apăra.

Suspectul este audiat în aceste momente, sursele indicând faptul că bărbatul are probleme motorii și se deplasează cu mare dificultate.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unui conflict spontan declanșat de comportamentul violent al femeii. Aceasta, cunoscută drept consumatoare de stupefiante, ar fi devenit agresivă după ce a consumat substanțe interzise, atacându-și partenerul.

Bătrânul, cu fața plină de sânge, a sunat la ușile vecinilor

Pe grupul Asociației de Proprietari, vecinii celor doi au povestit clipele de groază prin care au trecut:

„La etajul 1 a fost! La aproximativ ora 1, soțul a auzit zgomote și țipete, dar a crezut că sunt de la etajul superior! La ora 2, bătrânul a ieșit din apartament și a apăsat de mai multe ori clanța apartamentului nostru, iar apoi a bătut puternic în ușa (sfat: nu lăsați ușa neîncuiată, niciodată)! Soțul s-a speriat, s-a uitat pe vizor și l-a văzut pe acel bărbat încercând și ușa vecinei din fața liftului! Când soțul a deschis ușa, bătrânul s-a întors cu fața plină de sânge și a cerut să sunăm la ambulanță și poliție!”, a povestit una dintre vecinele criminalului.

Femeia, resuscitată fără succes timp de 50 de minute

Martorii spun că apelul la 112 a fost făcut la ora 2:10, iar la 2:25 a ajuns primul echipaj de poliție care l-a găsit pe suspect la parter.

„Ușa apartamentului era deschisă, dar mie mi-a fost teamă să-l las pe George să se ducă să vadă, iar polițistul de la criminalistică a spus ca așa a fost cel mai corect, nu era deloc înțelept să intre altcineva în apartament! Au fost nenumărate mașini de poliție și SMURD și foarte mulți paramedici care au încercat timp de 50 de minute manevre de resurcitare, ventilație și tot protocolul! Până la ora 5 nu ni s a permis să plecăm de pe hol, întrucât ni s-au luat declarații, documente etc. În tot acest timp bătrânul a spus că vrut să se apare, întrucât ea consumase alcool și ar fi devenit agresivă”, a mai spus femeia.