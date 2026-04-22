Serghei Stadler zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul și a murit la București

Potrivit Comitetului pentru Cultură din Sankt Petersburg, citat de TASS, Stadler a murit la bordul cursei Sankt Petersburg–Istanbul, după ce aeronava a fost nevoită să coboare de urgență în România. Muzicianul s-a simțit rău în timpul zborului, iar după aterizarea la București medicii au încercat să-l resusciteze, însă nu au mai reușit să-i salveze viața.

Agenția EFE, citată de Agerpres, a relatat că moartea a survenit în urma unui atac de cord. În același timp, sursele ruse au confirmat decesul și au precizat că autoritățile din Sankt Petersburg vor acorda sprijin familiei, inclusiv pentru repatrierea trupului neînsuflețit.

Aeronava cu Serghei Stadler a stat la București aproximativ trei ore

După aterizarea de urgență pe aeroportul din București, avionul a rămas la sol aproximativ trei ore, apoi și-a continuat drumul spre Istanbul, potrivit unei alte relatări TASS despre incident.

Moartea lui Stadler a provocat reacții imediate în Rusia. Guvernatorul din Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a transmis condoleanțe familiei și apropiaților și l-a descris pe muzician drept un artist de renume mondial. În spațiul public rus, Serghei Stadler era numit adesea „Paganini rus”, o referire la virtuozitatea lui ca violonist.

Cine a fost Serghei Stadler

Serghei Stadler s-a născut pe 20 mai 1962, la Leningrad, actualul Sankt Petersburg, într-o familie de muzicieni. A început să studieze muzica de la 5 ani. Mama sa era pianistă și acompaniatoare la Conservatorul din Sankt Petersburg, iar tatăl său era violist în Orchestra Filarmonicii din oraș.

Dirijorul și dirijorul Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg, Sergey Stadler, rostește un discurs de deschidere înainte de reprezentația în aer liber a operei Manon Lescaut în cadrul festivalului All Together Opera. Foto: Profimedia Images

A urmat Școala Specială de Muzică de pe lângă Conservatorul din Sankt Petersburg, apoi Conservatorul, pe care l-a terminat în doar trei ani și jumătate, în paralel cu un program intens de concerte și turnee. Ulterior, a făcut și studii postuniversitare la Conservatorul din Moscova și a devenit profesor de vioară la Conservatorul din Sankt Petersburg.

Cariera internațională și marile concerte din Europa și Asia ale lui Serghei Stadler

În anii de început ai carierei a câștigat mai multe concursuri importante. A obținut premiul I la Concertino Praga în 1976, a luat două Grand Prix-uri și un premiu special la concursul Marguerite Long–Jacques Thibaud de la Paris, în 1979, a fost premiat la concursul Sibelius din Helsinki, iar în 1982 a câștigat Premiul I și Medalia de Aur la prestigiosul Concurs Internațional Ceaikovski de la Moscova.

Recunoașterea europeană a venit în 1984, după un turneu în Austria și Germania alături de Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg. În acea perioadă, Stadler cânta pe o vioară Stradivarius din Colecția de Stat, instrument pe care îl folosise înaintea lui și David Oistrah.

În 1985, a susținut un concert remarcabil alături de Sviatoslav Richter la Muzeul Pușkin din Moscova. Tot atunci, la aniversarea a 300 de ani de la nașterea lui Bach, a interpretat toate sonatele și partitele compozitorului în biserica Thomaskirche din Leipzig. În anii următori a concertat intens în Japonia, Germania și China, iar într-o perioadă ajunsese să susțină aproximativ 150 de concerte pe an.

Serghei Stadler, artistul care a cântat pe celebra vioară a lui Paganini

Un moment important din cariera sa a venit în 1995, când a devenit primul interpret care a avut onoarea de a cânta în concerte publice pe celebra vioară „Il Cannone”, instrumentul lui Niccolo Paganini. După acel episod, academicianul Dmitri Lihaciov l-a numit „Paganini rus”, supranume care l-a urmărit apoi toată viața.

De-a lungul carierei, Stadler a fost prezent pe marile scene ale lumii, a concertat în peste 90 de țări și a înregistrat peste 70 de albume, potrivit Agerpres. A organizat proiecte ample la Sankt Petersburg și Moscova, a dirijat lucrări montate în premieră în Rusia și a fost cunoscut și pentru maratoanele muzicale spectaculoase, în care orchestra sa interpreta într-o singură seară cicluri întregi de simfonii.

Rolul lui Serghei Stadler în muzica rusă și activitatea ca profesor

Din 2013, a fost director artistic și dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Sankt Petersburg, creată la inițiativa sa. Orchestra a ajuns să susțină sute de concerte în Rusia și în străinătate și a devenit unul dintre proiectele centrale ale activității sale din ultimii ani.

Stadler a avut și o carieră universitară importantă. A predat la Conservatorul din Moscova, a fost rector al Conservatorului din Sankt Petersburg între 2008 și 2011 și, din 2018, a coordonat un program educațional de interpretare instrumentală la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg. A susținut masterclass-uri în mai multe țări din Europa, Asia și America.

Poziția lui Serghei Stadler față de anexarea Crimeei

Pe lângă cariera artistică, numele lui Serghei Stadler a fost asociat și cu susținerea publică a anexării Crimeei de către Rusia. Potrivit Radio Svoboda, el s-a pronunțat în 2014 în favoarea anexării, pe care a descris-o drept „justă și tradițională”.

Moartea sa a avut loc pe 20 aprilie 2026, cu exact o lună înainte să împlinească 64 de ani. În urma lui rămâne imaginea unui muzician celebru în lumea muzicii clasice ruse, cu o carieră construită în decenii de concerte, turnee și proiecte culturale de amploare.