De când a venit pe lume micuța Anastasia, viața tinerei artiste s-a schimbat complet. Chiar dacă a devenit mamă, Nicole Cherry nu a renunțat la cariera ei și la o parte dintre obiceiurile pe care le avea înainte. Cântăreața are parte de un mare ajutor în creșterea fiicei sale, mama sa o ajută de fiecare dată când are nevoie.

„Sunt foarte bine. Am mers să îmi fac unghiile. Noroc că am mătuși care sunt talentate. Mama stă cu Anastasia. Doamne ajută că o am pe mama, pentru că așa mai reușesc și eu să îmi fac treaba. Anul acesta vin multe surprize din partea mea.

Anastasia e singurul copil pe care tata a acceptat să-l ia în brațe când e extrem de mic. Nici măcar pe Amira, nepoata mea, nu a luat-o, dar pe Anastasia a luat-o, pentru că nu a avut încotro, nu de alta”, a declarat Nicole Cherry în emisiunea „La Măruță”.

Nicole Cherry: „Au început colicii”

Este o perioadă grea acum, dar extrem de frumoasă pentru tânăra mămică. Nicole Cherry a mărturisit la TV ce mesaj i-a trimis Andra Măruță la scurt timp după ce a născut. Anastasia a început să aibă colici, iar vedeta abia mai doarme în unele nopți.

„E greu. Imediat după ce am născut mi-a dat Andra un mesaj și mi-a zis «nopți fără colici». M-am gândit zilele trecute și am zis că știa Andra ce mă așteaptă. Au început colicii. Suntem la club în fiecare seară aproape”, a mai spus artista.

Nicole Cherry își dorește ca fiica ei, Anastasia, să aibă ochii verzi, însă momentan nu își dă seama de cum vor rămâne aceștia. „Îmi doresc să aibă ochii verzi. Încă nu sunt în culoarea definitivă. O dată are ochii albaștri, o dată sunt mai spre verzui. Nu-mi dau seama momentan”.

Chiar dacă a născut de doar două luni, Nicole Cherry nu are de gând să lase cariera. În luna februarie ea va lansa o nouă piesă și a anunțat că pregătește o mulțime de surprize pentru fanii săi în acest an. Din cauza faptului că are un mare ajutor din partea mamei sale, artista reușește să se ocupe și de cariera sa.

Nicole Cherry are de gând să își recapete cât mai repede silueta. Deși și-a revenit spectaculos după sarcină, vedeta a început antrenamentele la sală. Primele ședințe de fitness au lăsat urmări, iar Nicole Cherry s-a ales cu febră musculară.

„Dacă mă vedeți în mall, să știți că eu nu merg urât, în general. Am o febră musculară de nu pot să mă pun pe toaletă, ca să înțelegeți. Asta voiam să vă zic. Merg foarte ciudat, de parcă am un defect”, a spus artista pe Instagram.

