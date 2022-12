Cum se descurcă Paula Seling și Radu Bucura în rolul de părinți, după ce s-a zvonit că au divorțat: „Eu și tatăl ei suntem o echipă în creșterea sa”

În urmă cu șase ani, Paula Seling și Radu Bucura au adoptat-o pe Elena, Micuța avea doar trei ani pe atunci. Presa nu a aflat, nici paparazzi nu au descoperit. Acum, fetița are nouă ani, este în clasa a doua și ea și-a dorit ca publicul larg să știe despre ea. „Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine”, i-a spus fetița Paulei Seling.

Artista a dezvăluit pentru viva.ro și motivul pentru care a ținut-o atâția ani departe de ochii tuturor, totul în una unei întâmplări nefericite. „Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate.

Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații”, a spus vedeta.

Acum, pentru playtech.ro, artista a făcut noi dezvăluiri, a spus că expunerea Elenei a făcut-o doar pentru că micuța și-a dorit. „Atunci când am adoptat-o am considerat că e mult prea mică pentru asta. Am decis să nu facem public gestul ca să nu existe tot soiul de provocări asupra ei. A fost o decizie comună și ne-am gândit că așa e cel mai bine, și în interesul ei, și al nostru.

Pe scurt, urma să anunțăm public marea schimbare din familia noastră atunci când Elena se va fi simțit suficientă de puternică ca lumea să știe asta! Fiindcă, de ce să nu recunoaștem, în România, chestiunea adopției unui copil rămâne una parcă mai mereu sensibilă. Însă Elena mi-a spus din prima clipă mamă!”, a declarat Paula Seling pentru Playtech Știri.

Fetița poartă acum numele ambilor părinți, Elena Bucura Seling locuind până astăzi și cu părinții ei adoptivi, dar și cu bunicii ambelor familii. „Elena a petrecut timp și la mama mea, la Remetea, dar și cu bunica din partea tatălui ei. Am decis să nu o purtăm cu noi sau cu mine prin diverse turnee, din hotel în hotel, fiindcă viața de artist nu e una ușoară. În plus, ar fi lipsit prea mult de la școală. La cei nouă ani ai săi, Elena e în clasa a doua. Am hotărât de comun acord ca ea să pună pe primul plan școala. Și pentru asta am căutat soluțiile cele mai favorabile. Atunci când a fost vorba despre spectacole lângă București, atunci am mers împreună. Dar acelea au fost mici excepții!”, a adăugat Paula Seling.

Aceeași sursă menționată mai sus notează că Paula Seling a explicat că separarea sa de fostul ei soț nu a schimbat cu nimic grija față de cea mică: „Elena are ambele case oricând deschise. Și ea știe asta! O iubim amândoi la fel de mult, și eu, și tatăl ei, Radu! Suntem o echipă în creșterea ei!”.

Recent, s-a zvonit că Paula Seling și Radu Bucura au divorțat după 17 ani de mariaj. Cei doi nu au făcut însă declarații despre acest subiect, el a anunțat doar că nu se mai ocupă de artistul Paula Seling, nu mai e managerul ei.

Paula Seling și Elena, fetița ei adoptată, pe coperta revistei VIVA! de decembrie

Cântăreața a și povestit despre Elena, fiica ei, care a aflat la un moment dat despre un material în presă în care scria că vedeta nu are copii. Pentru prima dată, Paula Seling nu se mai ascunde, e mamă de șase ani. „Într-o zi, m-a luat la discuții și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că «Paula Seling nu are copii!». Înainte de acest moment, am evitat să răspund la întrebări, în interviurile mele, despre intimitatea familiei și am încercat să mă asigur că răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea. (…) M-am mirat și m-a afectat, gândindu-mă la ce o fi în inimioara ei. I-am explicat că unele sunt articole inspirate sau rescrise după interviuri și apariții mai vechi, înainte ca Dumnezeu să o aducă în familia noastră.

I-am explicat că am așteptat ca ea să fie suficient de matură încât să nu o afecteze nimic, totodată, din respect pentru dreptul ei la intimitate. Voiam să fiu sigură că este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea”, a dezvăluit cântăreața.

