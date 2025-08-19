Ingrediente:

250 g carne de porc tocată

1 cartof

2 cepe

3-4 căţei de usturoi

1 ou

1 legătură mărar

50 g pâine uscată

Pesmet

Sare

Piper

Ulei de măsline

Mod de preparare:

Ceapa se căleşte la foc mic. Apoi, se amestecă împreună cu usturoiul, mărarul, un ou, cartoful ras, bucăţele mici de pâine înmuiată în apă, şi carnea tocată. Se condimentează cu sare şi piper. Se formează pârjoalele, se trec prin pesmet şi se lasă la prăjit în baie de ulei, potrivit Spynews.

Horia Manea a devenit cunoscut odată cu participarea la Chefi la cuțite 2023, când a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, reușind să surprindă pe toată lumea cu talentul lui în bucătărie.

Horia Manea are 39 de ani, locuiește în Domnești, județul Ilfov și este chef patiser. Tânărul a absolvit facultatea de teatru, dar nu a simțit să continue pe acel drum, astfel că în 3 luni de zile a făcut un împrumut și a deschis o pizzerie.

Vreme de 14 ani, aceasta a devenit o afacere de familie, unde mama sa era casier, tatăl se ocupa cu livrările și el obișnuia să pregătească pizza.

Din cauza pandemiei, Horia Manea a fost nevoit să închidă afacerea, în urma căreia a pierdut totul.

A fost nevoit să o ia de la zero, s-a angajat la un restaurant și a lucrat pentru altcineva pentru o vreme.

În prezent, acesta se ocupă de o cofetărie, în amintirea bunicii sale, care i-a lăsat un caiet cu mai multe rețete de prăjituri. A povestit că a fost foarte atașat de ea și a trecut foarte greu peste momentul în care a pierdut-o.

Tânărul și-a dorit încă din preselecții, în 2023, să facă parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu. Se pare că s-a descurcat foarte bine în probele eliminatorii, iar experiența sa din bucătărie l-a făcut pe Chef Dumitrescu să îi ofere o tunică de culoare magenta.

