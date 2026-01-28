„Ruladă de pui la cuptor din 5 pași simpli

Ingrediente:

– Carne tocată de pui

– Cremă de brânză

– Roșii

– Cașcaval

– Sare

– Ou

– Pesmet

Pasul 1 – Am întins carnea tocată cu furculița pe o foaie de copt.

Pasul 2 – Am uns cu cremă de brânză jumătate din compoziție.

Pasul 3 – Am adăugat roșii felii și cașcaval ras (pe aceeaşi jumătate).

Pasul 4 – Am rulat carnea de la jumătate (cu ajutorul foii de copt, ajungând la dimensiunea unui șnițel).

Pasul 5 – Am uns carnea de deasupra cu un ou bătut, plus pesmet. Și am băgat-o la cuptor să se rumenească.

Practic, se prepară la fel de simplu ca o omletă”, a scris Andreea Ibacka pe contul de socializare.

Andreea și Cabral Ibacka sărbătoresc în acest an 15 ani de căsnicie, iar cu această ocazie, vedeta a scos la iveală detalii mai puțin știute despre relația lor. Întrebată recent de jurnaliștii de la Viva, care este secretul unui mariaj fericit, actrița a precizat că nu există niciun secret și că, așa cum se întâmplă în orice cuplu, nu este totul roz în mariajul ei cu Cabral.

„Nu avem un secret. Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a spus Andreea Ibacka pentru sursa citată.

