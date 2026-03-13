Pentru cei care o urmăresc în mediul online, vedeta a dezvăluit cum a petrecut aniversarea fiului ei, Vlad și ce a avut de rezolvat zilele următoare.

„Ce am făcut de când am terminat vineri noapte filmările? Dar câte n-am făcut! I-am organizat o drumeție în Pădurea Băneasa lui Vlad împreună cu colegii lui. Apoi l-am sărbătorit și acasă cu familia, nu doar la filmări. Iar ieri am mers să le citesc o poveste copiilor din clasa a IV-a a Şcolii Gimnaziale Anton Pann din Voluntari, că ambasador al inițiativei „Fitness Pentru Minte”. A fost o experiență minunată, căci am întâlnit niște elevi extrem de deschiși și atenți, cât și cadre didactice cu har. Dialogul cu ei a fost o reală bucurie pentru mine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu această ocazie, va reamintesc și vouă că gășiți pe contul @generația.smart, cât și pe link-ul din bio, toate informațiile legate de această inițiativa, pe care o susțin pro bono cu toată convingerea. Pe platforma dedicată gășiți o mulțime de recomandări de cărți noi, pe categorii de vârstă, recomandate de edituri și librari din toată țară, cât și sfaturi practice legate de cum ne putem asigura că părinți că fiecare lectură este cu adevărat înțeleasă, că are șanse să rămână cu ei pentru mult timp și că îi ajutăm în mod real să își dezvolte gândirea critică, atât de prețioasă în vremurile acestea.

Și pentru cei care mă întreabă constant cum am timp de toate, răspunsul meu sincer e că nu am timp de multe, dar îmi fac timp pentru lucrurile care au valoare, care au sens pentru mine. Adică exact cum este și această campanie educațională”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE