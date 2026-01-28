Serialul „Tătuțu’” se vede acum și pe micile ecrane, în fiecare miercuri, de la ora 21.30, PRO TV difuzând două episoade săptămânal. Iar Alexandru Conovaru, care îi dă viață lui Laurențiu Achim, a stat de vorbă cu Libertatea despre rolul pe care îl are.

În serialul „Tătuțu’”, Laurențiu Achim este căsătorit cu Luminița Achim, interpretată de Carmen Tănase.

„Eu am mai fost soțul lui Carmen Tănase într-un spectacol de teatru, într-o comedie pe care am jucat-o vreo doi ani prin foarte multe orașe din țară. Și acolo aveam o altă dinamică, fiind o comedie. Eu eram unul mai prostuț și eram sub papucul ei. Nu-i mare diferență de ce se întâmplă aici. Că m-a întrebat cineva de cine îi e frică lui Laurențiu în «Tătuțu’». De Luminița, clar! Ea e cea mai mare frică. E minunat să lucrez cu așa mari actori.

George Mihăiță mi-a fost director la teatru timp de 18 ani. Am jucat mult alături de el, am fost în multe turnee împreună, am împărțit hoteluri, camere de hotel, cabine de dormit în tren, avioane… Atâtea întâmplări am cu el… Suntem… e un om la care țin foarte mult, e un om de la care am învățat, el m-a angajat în Teatrul de Comedie. Și în ceea ce privește filmul m-a învățat, jucând alături de el foarte mult. Și mă bucur foarte mult pentru el, mă bucur foarte mult că la vârsta asta, să-l țină Dumnezeu sănătos, este atât de vivace. Și îi doresc multă sănătate”, a spus Alexandru Conovaru în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum se simte când joacă în seriale, comparativ cu momentele în care este pe scena teatrului, actorul a precizat că, atât timp cât face meseria care îi place, totul este la fel.

„E același lucru. Eu fac TV, am făcut TV de mult. Am prezentat emisiuni, nu e ceva nou pentru mine. Dar am zis că nu mai vreau să fac altceva în afară de meseria mea. Și iată, să joci în serial, să joci la teatru, este tot meseria mea, făcută altfel, pe alți piloni, pe altă matrice și cu alte reguli. Ușor, dar fundamental, eu fac același lucru. Fac ceea ce-mi place: actorie”, a încheiat Alexandru Conovaru interviul pentru Libertatea.

