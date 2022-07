Dana Rogoz a postat o fotografie de la petrecerea de botez a Liei, fiica sa, în care apare Andreea Esca. A scris cât de apropiate sunt ele. „Aseară am stat la povești cu Andreea. Nu aveți idee câte amintiri mă leagă de ea.

Păi amândouă am trăit începutul PRO-ului. Amândouă am fost Lazariste (n.r. au absolvit Liceul Gheorghe Lazăr din București) și suntem și acum mândre de asta! Iar Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență”, a transmis actrița, mândră de prietenia pe care o are cu Esca.

Prezentatoarea de știri nu a lipsit niciodată de la cele mai importante evenimente din viața Danei Rogoz. Sunt prietene pe micul ecran, dar și în spatele camerei de filmat.

Dana Rogoz își face debutul ca regizor și ca scenarist

Ea e actriță de ani de zile, dar recent a filmat propriul scurtmetraj, cel în care are rolul de regizor și scenarist. „Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea lui o purtam în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui Radu, m-am apucat să o pun și pe hârtie. Mă rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stând în autorulotă, pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de formă în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum două scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu. «E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana», mi-a spus Radu și mi-a dat aripi. Așa am început pregătirea scurtmetrajului”, a explicat pe Facebook actrița, care a și dezvăluit de unde are bani pentru a finanța proiectul ei.

Dana Rogoz a primit o moștenire de la tatăl ei, spune că toți banii obținuți de acolo îi va investi în proiectul ei de suflet. „Cât privește bugetul lui, e deja o întreagă poveste… După ce a murit tata, frații mei și cu mine am împărțit la 3 banii de pe o garsonieră moștenită de la el. Și precum cei 3 purceluși, fratele cel mare a folosit partea lui pentru renovarea unui apartament, mijlociul i-a investit într-un joc pe calculator (fiind game designer), iar eu îi voi investi în acest scurtmetraj.

Mi se pare că voi da un sens acestor bani, că în felul acesta îmi va rămâne mereu ceva de la tata. Ei reprezintă așadar cea mai mare parte a bugetului, la care se adaugă fonduri proprii, mulți prieteni în echipa și câțiva sponsori care au sărit să mă ajute, pentru ca acest scurtmetraj să existe. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni”, mai spunea ea acum câteva săptămâni.

