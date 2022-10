În cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, Cove a vorbit despre copilăria sa și își aduce aminte de vacanțele petrecute cu părinții lui prin țară, dar și momentele când bunicii îl trimiteau cu caprele sau vacile pe câmp.

„Vacanțele din copilăria mea aveau următoarea configurație, ca să spun așa. Știu că părinții mei făceau cumva și în fiecare an mergeam la mare cu celebrele bilete luate prin sindicat. Eu vorbesc de copilăria mea care s-a întâmplat mult înainte de evenimentele din 1989, și mergeam o săptămână la mare și după aceea ai mei aveau ideea de a ne cunoaște țara și plecam cu mașina și făceam Moldova, fie Maramureșul sau altceva.

În fiecare an mergeam și vizitam câte ceva, mănăstirile din Moldova, case memoriale, obiective care s-au cam pierdut în ultima perioadă. Și cam în fiecare an făceam asta, plus vacanțele de la țară. Aveam bunicii din zona Buzăului, dar acolo nu mergeam foarte des. Pentru că eu eram nepotul cel mai mare, cum ar veni, și eu trebuia să mă ocup de multe treburi gospodărești și atunci evitam să ajung pe acolo.

Îmi plăcea să merg în zona aceasta mai aproape de București, în zona Titu, unde aveam niște prieteni de familie. Eram trei frați de vârste apropiate de mine și atunci cu ei îmi făcea plăcere. Ne strângeam mai mulți copii, mergeam cu vacile pe câmp… Adică toată povestea asta se transforma într-o distracție. Nu eram singur…

Dacă te-ar fi trimis numai pe tine, copil, cum erau ai mei la Buzău… mă trimiteau cu niște capre pe niște dealuri pe acolo. Eram singur, mă plictiseam, nu aveam ce să fac. Ce se întâmplă, eu nu luam încărcător la mine și mi se termina bateria la Iphone… și nu puteam să mă uit pe TikTok, că altfel puteam să stau. Trecea mai repede timpul, dar așa, îți dai seama…”, a povestit vedeta de la Prima TV.

Cove recunoaște că cei doi copii ai săi nu au avut aceeași copilărie ca a lui. Răzvan, fiul cel mic al prezentatorului, este pasionat de fotbal, însă nu are cu cine să se joace atunci când iese afară.

„E o cu totul și cu totul altă generație. Ce am trăit noi în copilăria noastră nu mai are niciun fel de reper, raport, nu știu cum să-i zic. În copilăria celor de astăzi, apropo de ce spuneam mai devreme de telefoane…. Ei au o cu totul altă lume în care se integrează.

Ce mi se pare totuși, oarecum trist în copilăria copiilor mei… De exemplu, fiul meu cel mic, Răzvan este pasionat de fotbal și, mă rog, avea o minge prin casă. Și mereu spune, ‘mă duc afară’. Și ia mingea la subraț. ‘Mă duc afară să mă joc’… și nu are cu cine. Foarte rar găsește câte un partener, câte un copil care să fie acolo și ‘hai să alergăm după o minge’. Ori în copilăria mea nu exista așa ceva. La orice oră ieșeai în fața blocului găseai cel puțin doi-trei copii care alergau. Mai erau vecinii, tot găseai în zonă copii. Acum, ei preferă majoritatea să stea pe telefon. Chiar dacă ies afară se așează în fața blocului și ‘hai să ne uităm pe TikTok’”, a declarat Cove pentru VIVA!.

Bogdan, fiul cel mare al lui Cove, se află la vârsta la care relațiile cu părinții sunt mai dificile, însă vedeta știe cum să poarte un dialog cu băiatul lui, astfel încât totul să fie bine pentru amândoi.

„Bogdan, băiatul meu cel mare se apropie de 14 ani, deci suntem, așa, într-o etapă nouă, de buletin. Eu tot îi spun preadolescență, dar ei bat în adolescență bine. Și mă rog, o să ne luptăm cu provocările acestei perioade. Deocamdată, reușim să avem un dialog, să ne înțelegem. Să sperăm că viitorul va fi unul bun. Iar băiatul cel mic este pasionat de sport și îmi place lucrul acesta, de fotbal. Merge la fotbal.

Nu mă interesează neapărat să facă o carieră, o profesie din asta, dar faptul că aleargă pe un teren de trei ori pe săptămână, eu zic că este benefic pentru el. Plus că sportul, și în special sportul de echipă clădește altfel un caracter. Înveți să te integrezi într-un colectiv, să te evidențiezi într-un colectiv… Sunt mai multe provocări pe care le poți depăși într-un astfel de concext, care este unul plăcut până la urmă. Joci un sport care îți place”, a declarat Cove pentru sursa mai sus menționată.

