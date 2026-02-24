După o transformare vizibilă și sănătoasă, Andreea Marin a ales să păstreze rezultatele printr-un stil de viață echilibrat, nu prin restricții drastice. Vedeta mărturisește că rutina ei nu se oprește nici în perioadele de relaxare, iar disciplina rămâne cheia principală a menținerii în formă.

„Disciplina și respectul față de mine și în deplasările de lucru de oriunde în lume, chiar și în vacanțe ? Da, negreșit! Trebuie. Uneori mi-e lene, dar… îmi impun! Pentru că știu și starea de bine de după efort.”

Moderația, cheia echilibrului

Chiar dacă este consecventă, recunoaște că nu este ușor să mențină zilnic acest ritm. Totuși, consideră că pauzele sunt la fel de importante ca efortul, iar moderația este regula de bază pentru o viață echilibrată.

„Nu obosesc să fac asta? Ba da, căci om sunt. Dar am și zile de pauză. Moderația e foarte importantă pentru echilibru.” Sport moderat, dar constant Pentru a se menține, vedeta nu urmărește performanța sportivă, ci sănătatea și tonusul. Alege antrenamente moderate, cu mișcări variate, care să lucreze toate grupele musculare și să o mențină motivată.

„Care e nivelul de efort pentru sport? Moderat, circuite cu mișcări variate și de intensități diferite, altfel mă plictisesc, caut să lucrez pentru toate grupele de mușchi, nu îmi propun, însă, să fac performanță, doar vreau să fiu sănătoasă, să arăt civilizat și la 51 de ani, dar și mai târziu, să mă simt bine în pielea mea, cu tonus și energie bună. Să fiu în echilibru minte, trup și suflet. Vreau să fiu longevivă, dar nu cu orice preț, îmi doresc mai ales să trăiesc într-o stare cât mai bună, pe picioarele mele. Calitatea vieții contează, nu doar lungimea ei.”

Rutina zilnică: mișcare, alimentație simplă și mici plăceri cu măsură

Chiar și atunci când nu ajunge la sală, Andreea Marin spune că își găsește alternative pentru a face mișcare, inclusiv în natură. Alimentația este simplă și sănătoasă, iar deserturile rămân doar excepții controlate. „Ce include rutina mea? Mișcare, dacă nu am sală la îndemână, în natură pot face sport chiar mai bine, nu există scuze și nu există nu se poate dacă te mobilizezi și respecți grija necesară față de tine, dacă vrei să fii bine, știind ca orice obții bun în viață se face doar cu efort.

Cel puțin eu nu sunt norocoasa căreia să-i fi căzut vreodată norocul în brațe din cer.🙃 Apoi hrană cât mai simplă și sănătoasă, fără combinații prea complicate, fără multe feluri de mâncare și ingrediente variate, cât mai puțin zahăr, dar nu mai țin de mult timp o dietă, doar mă mențin, și să nu uităm că, mai ales în vacanțe, micile plăceri contează, doar am grijă să respect și aici principiul moderației.

andreea marin face sport 3Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Atenție! Excepțiile trebuie să rămână excepții, nu să devină obicei. Când mi-e poftă, gust o felie mai mică, nu caut să mănânc tot tortul. Am slăbit, în 2 ani, deci încet, dar durabil, 20 de kilograme cu ajutorul nutriționistului și am înțeles ce și cum poate corpul meu, ne-am împrietenit, îl respect și păstrez câteva simple principii sănătoase învățate.

Apoi, când am timp, adaug în rutina mea și câte o saună sau un masaj, viața mea e plină de energie, de efort fizic și mental susținut, așa că am nevoie de relaxare din când în când. Iar tenul meu are o îngrijire simplă și eficientă: hidratare dimineața și seara, cremă pentru protecție solară, automasaj 5 minute pe zi, demachiere seara și machiaj cât mai rar, numai când e necesar la filmări și cât mai natural, caut să nu încarc excesiv tenul. Rar ajung să fac un tratament facial, căci mereu spun ca nu am timp, dar mă împing de la spate când simt că e cazul. 🙃”

Grijă și pentru minte, nu doar pentru trup

Pe lângă rutina fizică, vedeta acordă o importanță deosebită și sănătății mentale, considerând că informarea, lectura și curiozitatea mențin echilibrul interior. „Și încă ceva: și mintea are nevoie de mișcare! Așa că mă informez mereu, sunt la curent cu ce apare nou, citesc și pentru plăcere, nu doar pentru documentare. Ceea ce vă doresc și vouă. Sănătate, că-i mai bună decât toate! ❤️”.

