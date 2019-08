„Îmi voi face viaţa frumoasă, indiferent de ce va fi nevoie“, a scris Ramona Olaru. Primul pas – vizita la sală unde are planuri clare. Vrea să-și „consolideze” și mai mult forma fizică. Cel care se ocupă îndeaproape de acest lucru este antrenorul de fitness Alexander Florescu, cunoscut în România ca fiind antrenorul celor mai multe vedete.

„ Ea face acum antrenamente funcționale și de tonifiere. A și slăbit 2, 3 kilograme, dar nu acesta este obiectivul nostru. Împreună cu Ramona ne dorim o alungire a masei musculare și un antrenament intens care să prevină apariția celulitei. Pe lângă programul de antrenament, Ramona are un regim alimentar foarte bine pus la punct. Se concentrează foarte mult pe vitamine și minerale. Dacă vorbim despre aportul de proteine, Ramona consumă foarte puțină carne, preferă peștele, de aceea am decis să suplimentăm aici cu biscuiți proteici și clătite proteice. Ramona Olaru are un plan de nutriție foarte bine pus la punct, construit în așa fel încât să-și atingă obiectivele în cel mai scurt timp posibil”, spune antrenorul vedetei.

