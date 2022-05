„Nu aș spune că nu m-am transformat, pentru că îmi accept transformările corpului. Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie.

Ba dimpotrivă, în ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce în cele două sarcini, cel puțin acum și cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat, deci totul e în grafic, se pare că așa simte organismul să reacționeze”, a declarat Laura Cosoi pentru revista VIVA!

„E foarte important să mergi pe instinct și să ajungi să îți cunoști foarte bine organismul, să-l asculți până la urmă, e foarte important să te hidratezi, să faci sport, dacă poți. Eu n-am putut să fac sport, cel puțin în sarcina asta, absolut deloc.

La Rita să spunem că am făcut mai mult, dar nu am putut, însă apreciez femeile care pot să facă asta. Pe mine faptul că am făcut sport de performanță sunt convinsă că m-a ajutat foarte mult.

Corpul e făcut să se transforme și trebuie să te accepți, să te obișnuiești cu aceste transformări și să le primești așa, cu brațele deschise, să înțelegi motivul pentru care se întâmpl”, a mai adăugat actrița.

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro ȘOC! Ce se va întâmpla cu Traian Băsescu după accidentul rutier în care a fost implicat! Totul e CLAR ACUM!

Observatornews.ro ANAF angajează peste 200 de oameni. Ce salarii oferă

HOROSCOP Horoscop 23 mai 2022. Berbecii se văd nevoiți să se ocupe de clarificarea unor probleme financiare, de plăți și economii

Știrileprotv.ro Atenție! Românii care pot face șapte ani de închisoare pentru o faptă ce pare desprinsă din Evul Mediu. Statul ia în sfârşit măsuri

Orangesport.ro "Putin l-a numit succesor pe el". Ucraina a găsit raportul secret al Rusiei. Următorul lider de la Kremlin a luat deja primele decizii în plin război