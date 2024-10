„Nu pot altfel, așa m-a învățat domnul Chișu, a zis să nu stau acasă și să tricotez. Să pun mâna să vin la filmare sau la premiere sau la spectacole. Și am căpătat așa o energie frumoasă, lucru care mă caracterizează, mă satisfice”, a declarat Magda Catone, pentru Fanatik.

Magda Catone o interpretează pe Floarea, o fostă educatoare care e la curent cu tot ce se întâmplă în sat.

“E un rol care mi se potrivește, dar nu mă așteptam să primesc rolul ăsta, ca să zic așa. Am fost cumva chemată să caracterizez personajul și am zis că se numește “înțeleapta satului”. Pentru că are un echilibru, cunoaște foarte multe lucruri din sat, cunoaște despre viață.

Mi se potrivește, adică sunt o persoană cu experiență, sunt un om de o anumită vârstă. Mă bucur să mă potrivesc cu personajul ăsta. Și asta cumva înseamnă că ajung ușor la interpretare și se spune că unele roluri îți vin mănușă. Cam despre asta e vorba în cazul meu”, a mai spus actrița.

Chiar dacă petrece mult timp la filmări, actrița încearcă totuși să-și facă timp și pentru ea. „Îmi place să merg la piscină și de obicei la una olimpică ca să simt că pot să înot cel puțin 1 kilometru. Asta e maniera mea de a face efort și nu mă duc la sală. Ar fi bine și la sală, dar dacă vreau să fac abdomene, prefer să fac niște mătănii și le număr și pe alea.

Și consider că nu e o comparație așa, ca să zic subțire, ci doar o invitație, să înțelegeți că efortul nu trebuie făcut doar în sine. Ci trebuie să atingă și o spiritualitate… când faci anumite lucruri, să nu fii doar cu cantitatea, să fii și cu calitatea, și cu rafinamentul”, spune vedeta pentru sursa citată.

Magda Catone face master în Teologie

Actrița se pregătește să finalizeze lucrarea de disertație, pentru că face un master în Teologie. „Încerc să termin la masteratul de la Teologie, o lucrare care se numește lucrarea de disertație. E un masterat pe care l-am terminat și lucrarea asta trebuie făcută în anumite condiții, trebuie să citești mai mult. N-am apucat să fac.

Sunt niște cărți, niște texte, materiale. Trebuie să mă documentez mai mult și să și scriu. Mă preocupă să știu despre lucrurile astea, despre știința asta a credinței, dacă pot să numesc așa. Și să înțeleg mai mult că să pot să și vorbesc mai mult despre asta”, a mai declarat Magda, pentru Fanatik.

