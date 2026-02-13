Administratoarea clădirii, Otilia Bacria, susține că Primăria Timișoara ignoră pur și simplu cererile asociației. În plus, susține administratoarea, situația este una generalizată. Reprezentanții primăriei susțin că sunt cel mult 10 cazuri în care Primăria Timișoara are restanțe la întreținere.

Dominic Fritz, în campania electorală: „Vom fi proprietar exemplar”

În campania electorală pentru primul mandat, actualul primar al Timișoarei promitea că dacă va fi ales, în primii patru ani vor fi reabilitate 50 de clădiri istorice din oraș. „Planul nostru pentru renașterea patrimoniului istoric al Timișoarei se va derula pe patru paliere de acțiune”, arăta Fritz în platforma program cu care a câștigat alegerile.

Candidatul Fritz promitea că în clădirile în care primăria deține apartamente, municipalitatea va fi „proprietar exemplar”. „Vom contribui la timp, alături de ceilalți proprietari din imobil, la cotele din fondurile de întreținere și reparații. Mai mult, ne angajăm să luăm inițiativa demarării lucrărilor de reabilitare, în zonele prioritare, în clădirile unde avem cotă în proprietate. Pentru unele proiecte, primăria poate deveni chiar entitatea contractantă”, mai promitea actualul primar al Timișoarei înainte de a fi ales.

Programul de reabilitare a clădirilor istorice, un fiasco total

În aceeași campanie pentru primul mandat, Dominic Fritz promitea înființarea Trustului Timișorean pentru Patrimoniu, „care va avea din start un buget de 10 milioane de euro, din bugetul local, din care vom finanța, încă din primul mandat, reabilitarea a cel puțin 50 de clădiri”.

„În plus, vom finanța proiectele de reabilitare prin credit circular: un credit pe termen lung luat de Primăria Timișoara, apoi acordat mai departe proprietarilor, sub formă de credite pe 10 ani”, se mai arată în programul prin care Dominic Fritz promitea „Revoluția bunei guvernări”.

Documentul mai prevede și „scutirea de la plata taxelor aferente avizelor pentru obținerea autorizației de construire, scutirea de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public pe perioada execuției lucrărilor, precum și scutirea, pentru o anumită perioadă, de la plata impozitelor locale pentru proprietarii care au efectuat lucrări de reabilitare”.

După cinci ani și jumătate de mandat, prin programul de reabilitare a clădirilor istorice private, cu sprijin financiar de la Primăria Timișoara, nu a fost reabilitată nici măcar o clădire.

Reabilitări plătite de cetățeni, cu recuperarea banilor de la primărie doar la final

Supuși supraimpozitării din cauza fațadelor neîngrijite, proprietarii de clădiri istorice au început să reabiliteze imobilele din fonduri proprii. Un exemplu este Asociația de Proprietari din Piața Victoriei numărul 6. Proprietarii au investit aproximativ 600.000 de euro pentru reabilitarea clădirii aflate în zona ultracentrală. În această clădire, Primăria Timișoara deține două spații: Galeria Helios, atribuită în folosință gratuită Uniunii Artiștilor Plastici, și un subsol. Cota-parte a primăriei din imobil este de 16 la sută.

Chiar dacă Legea asociațiilor de locatari nu face diferență între proprietari (publici sau privați) când vine vorba de cheltuielile comune, invocând Legea Finanțelor Publice, Primăria Timișoara plătește abia după recepția lucrărilor de reabilitare. Astfel, sumele sunt achitate integral de proprietari, partea primăriei fiind achitată doar la finalizarea lucrărilor.

„Este scandalos ce face primăria. Îmi pare foarte rău. Am votat cu domnul Fritz, dar l-aș invita pe domnul Fritz să vină să stea de vorbă și cu noi, acești cetățeni. Primăria în casa noastră este coproprietar. Toate reparațiile pe care le facem noi primăria nu le plătește decât la sfârșit. Noi plătim pentru primărie și în final, după un an-doi, când leul se devalorizează cu X%, plătește și primăria”, se revoltă medicul pensionar Petru Robaș, proprietar în clădirea din Piața Victoriei, nr. 6.

„De exemplu, unde noi avem sediu se reabilitează clădirea. De un an și ceva se plătește din partea proprietarilor. Primăria nu plătește un leu. Și mai e o chestie. Legea spune că tu, ca proprietar, indiferent că ești primărie, că ești Ionescu sau Popescu, ai dreptul la orice document al asociației, contra cost. Primăria ce face? Cere un geamantan de acte ca să-ți dea o mână de lei. Culmea, dacă trebuie să îți dea niște bani, primăria cere și copie după autorizația de construire, dar cu tot cu toate anexele, când ei o au în sistemul digitalizat. Deci până acolo s-a mers încât își bat joc de tine”, se plânge și președintele Federației Asociațiilor de Proprietari Timișoara, Petru Olariu.

Purtătoarea de cuvânt a Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș, a declarat că municipalitatea poate efectua plăți doar dacă sunt constituite asociații de proprietari. „În cazul lucrărilor de reabilitare, plățile se fac pe baza situațiilor de lucrări și a facturii”, a declarat Silvana Andreaș.

Cea mai mare problemă: restanțele la întreținere

Administratoare a Asociației de Proprietari Victoriei, nr. 6, Otilia Bacria, confirmă că Primăria Timișoara plătește cheltuielile de reabilitare doar la finalizarea lucrărilor. „Dată fiind legea bugetului de stat, fiind instituție publică, Primăria Timișoara nu plătește avansuri la aceste lucrări de renovare și nici situațiile de lucrări. Decontarea lor se face când se finalizează lucrarea. Facem dovada că noi, asociația, am plătit renovarea, inclusiv pentru cota primăriei, și solicităm să ni se ramburseze în contul asociației suma ce le revine lor conform cotei care inițial a fost achitată de proprietari”, a explicat administratoarea.

Otilia Bacria susține că, în final, această problemă ajunge să fie rezolvată. În schimb, susține administratoarea, marea problemă a asociației de care se ocupă este că Primăria Timișoara nu își plătește cheltuielile curente de întreținere, așa cum fac toți proprietarii.

„Ei au două spații. Unul în subsolul clădirii și spațiul (n.r. – de la parter) unde funcționează galeria de artă Helios. Sunt niște cheltuieli administrative. Din luna ianuarie 2025 nu au achitat nimic pentru subsol și din iulie 2025 nu au plătit nimic pentru cheltuielile de întreținere de la Helios”, a declarat Otilia Bacria, potrivit căreia Primăria Timișoara a ajuns să cumuleze la întreținere restanțe de aproape 13.000 de lei.

Imobilul de Piața Victoriei, nr. 6 are restanțe la întreținere de aproape 13.000 de lei. Foto: Daniel Dancea

„Nimeni nu ne mai bagă în seamă. Pur și simplu tac”

Otilia Bacria susține că o dată la două luni a trimis primăriei somație să își achite cheltuielile de întreținere, dar nimeni nu o bagă în seamă. „În ultimul timp, nici consiliera de resort care primea acele documente nu mi-a mai răspuns la telefon. Din luna iulie 2025 am trimis facturi, prin e-factura, atât pentru spațiul din subsol, cât și pentru spațiul unde funcționează galeria de artă Helios. Nimeni nu ne dă atenție, nimeni nu ne mai bagă în seamă. Pur și simplu tac”, a declarat administratoarea clădirii din centrul Timișoarei, potrivit căreia proprietarii din imobil „sunt foarte supărați”.

„Noi stăm și ne rugăm de ei și ne ignoră. Colaborarea cu Primăria Timișoara din punctul acesta de vedere nu există. Este un abuz. Nu poți ca instituție publică să te someze o persoană juridică unde deții un spațiu să ignori și să nu dai o adresă, o notificare”, a mai reclamat Otilia Bacria.

„Am un coleg care are un an și opt luni neachitate”

Administratoarea clădirii din Piața Victoriei, nr. 6 susține că funcționara responsabilă de plăți i-a spus să nu cumva să calculeze penalități, pentru că trebuie să aducă bani de acasă. „Am stat de vorbă cu doamnele de la Compartimentul Asociații de Proprietari și sunt siderate că nu înțeleg nici ele ce se întâmplă. Am un coleg care are un an și opt luni neachitate. Mai am o colegă care are și ea vreo șapte sau opt luni de întârzieri. Situația e la nivel de oraș. Nu înțelegem ce se întâmplă, nimeni nu ne dă nicio explicație. Noi vom porni proces, pentru că trebuie să recuperăm banii ăștia”, a mai spus Otilia Bacria.

Responsabila de imobilul de Piața Victoriei, nr. 6 spune că mai administrează o clădire în care Consiliul Județean deține un subsol, dar nu întâmpină problemele pe care le are cu Primăria Timișoara.

„De ce să mă complic eu? Când vine o hotărâre de instanță, le dau banii”

Președintele Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT), Petru Olariu, susține că problema primăriilor restante la întreținere este una întâlnită în toată țara, dar „la Timișoara este gravă”. Olariu spune că această situație este cauzată de lipsa de asumare a funcționarilor care trebuie să își pună semnătura pe documentele cu „bun de plată”.



„Așteaptă hotărâre de instanță. De ce? Pentru că, zice el: «Ce să mă complic eu? Când vine o hotărâre de instanță, le dau banii și nu mai am nicio răspundere». Ei susțin că vor plăti cândva, că nu-s prinși bani în buget. Ei pot să prindă în buget cheltuieli neprevăzute pentru spațiile pe care le au în asociațiile de proprietari. Atunci le ai în buget și nu mai poate să vină Curtea de Conturi să spună că nu le ai în buget. Dacă tu nu le prinzi de la început în buget, normal că nu le ai”, a explicat Olariu, potrivit căruia strategia cu așteptarea unor hotărâri judecătorești generează cheltuieli de judecată suplimentare, care ajung să fie plătite tot de la bugetul local.

Primăria Timișoara: „În prezent sunt cazuri izolate, până în 10”

Purtătoarea de cuvânt a Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș, a declarat că situațiile în care municipalitatea este restantă la întreținere sunt „cazuri izolate, până în 10”. „După o lungă perioadă în care s-au acumulat sume, prin suplimentarea bugetului și a numărului de angajați pe astfel de spețe s-a ajuns aproape la zi în anul 2024. De atunci, primăria a menținut contact direct cu asociațiile de proprietari astfel încât dosarele să fie complete pentru a face plățile în cel mai scurt timp”, a declarat Silvana Andreaș.

În privința situației de la clădirea din Piața Victoriei, nr. 6, reprezentanta primăriei a spus că în 2024, municipalitatea a achitat aproape 260.000 de lei pentru reabilitare. „Acum sunt în pregătire documentele necesare pentru plata unei sume de peste 11.000 de lei, fond de reparații pentru cele două spații și cheltuieli pentru ianuarie-decembrie pentru spațiul care nu este ocupat. De asemenea, urmează plata întreținerii pentru Galeria Helios, circa 1.000 de lei”, a mai transmis purtătoarea de cuvânt a Primăriei Timișoara.

